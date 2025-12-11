Estados Unidos planea nuevas incautaciones de buques petroleros venezolanos Tras el secuestro de un petrolero el miércoles en el Caribe, el gobierno de Donald Trump endurece la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por + Seguir en







Estados Unidos prepara nuevos secuestros de barcos que transportan petróleo venezolano, luego de la incautación de un buque este miércoles en el sur del Caribe. Según revelaron distintas fuentes a la agencia Reuters, la medida forma parte de una estrategia para elevar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de ofensiva militar estadounidense en la región.

La operación marcó la primera interrupción de un cargamento petrolero venezolano desde la imposición de sanciones en 2019. El impacto fue inmediato: navieras, armadores y operadores activaron protocolos de alerta y comenzaron a reevaluar si zarparán desde puertos venezolanos en los próximos días, ante la posibilidad de nuevas intervenciones.

De acuerdo con las fuentes, Washington ya proyecta nuevas acciones directas contra buques que trasladen crudo venezolano y, potencialmente, también petróleo proveniente de países sujetos a sanciones, como Irán.

El gobierno de Venezuela calificó la incautación como un “robo” y la petrolera estatal PDVSA evitó responder consultas. Por su parte, la Casa Blanca evitó confirmar futuras operaciones. Su portavoz, Karoline Leavitt, afirmó que no discutirá pasos a seguir, aunque remarcó que la administración de Donald Trump continuará aplicando con rigor las sanciones vigentes. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo los buques sancionados surcan los mares con petróleo del mercado negro”, señaló.