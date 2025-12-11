11 de diciembre de 2025 Inicio
Rusia repudió el secuestro del petrolero venezolano e instó a Estados Unidos a frenar acciones militares

El canciller ruso criticó el operativo estadounidense que retuvo un buque acusado de transportar crudo vetado. Venezuela y Cuba definieron el hecho como un acto de “piratería” y alertaron sobre el despliegue militar en la región.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, cuestionó este jueves la incautación de un petrolero en las costas de Venezuela, un operativo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump bajo la acusación de transportar petróleo cuya venta está restringida.

Durante noviembre, Nicolás Maduro y Vladimir Putin firmaron Tratado de Asociación y Cooperación Estratégica.
Vladimir Putin llamó por teléfono a Nicolás Maduro y le transmitió su apoyo ante la presión militar de Estados Unidos

Lavrov recordó que la compañía estadounidense Chevron opera en Venezuela y compra crudo local, y reclamó que los debates sobre seguridad marítima y la lucha contra el narcotráfico se den en instancias multilaterales, sin acciones unilaterales que escalen la tensión.

Por su parte, el gobierno venezolano calificó el operativo como un “robo descarado” y un acto de “piratería internacional”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que la maniobra expone el verdadero objetivo de Washington: apropiarse del petróleo venezolano sin compensación. Caracas insistió en que el propio Trump admitió ese interés.

La condena se replicó desde Cuba. El canciller Bruno Rodríguez rechazó “de manera contundente” la incautación y la describió como un “vil acto de piratería”, al tiempo que Venezuela advirtió sobre el despliegue militar estadounidense en la región.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, llamó a América Latina a mantenerse “alerta” ante las operaciones de EE. UU., que desde agosto sostiene una presencia militar significativa frente a las costas del país.

En ese marco, la operación “Lanza del Sur” realizó bombardeos contra presuntas embarcaciones, con más de 80 muertos, pese a que la ONU y la DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal del narcotráfico hacia territorio estadounidense.

