Polonia derribó drones rusos en su espacio aéreo y denunció una "violación sin precedentes"

El ataque tenía como principal objetivo zonas de Ucrania, cercanas a la frontera con el territorio polaco. Países Bajos, Italia y Alemania fueron los aliados que participaron de las acciones de defensa.

Las fuerzas armadas de Polonia confirmaron que durante la madrugada de este miércoles derribaron drones rusos. El ataque tenía como objetivo impactar en las zonas aledañas a la frontera polaca. No se registraron heridos.

"Los drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en constante comunicación con el Secretario General de la OTAN y nuestros aliados ", escribió en su cuenta en X el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. En la misma línea, afirmó que se trató de una "violación sin precedentes de (su) espacio aéreo”.

El funcionario, por su parte, opinó que " esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde el punto de vista de Polonia que las anteriores".

Como parte de las acciones de defensa, se desplegaron aviones de combate de la OTAN y polacos, y se estima que alrededor de las 7.30 de la mañana, los drones rusos habían sido derribados en su totalidad. Asimismo, Países Bajos, Italia y Alemania fueron los aliados que se plegaron a las acciones militares para derribar los dispositivos.

Por este motivo, Tusk informó que solicitó la invocación del Artículo 4 del tratado de la OTAN, que permite a los países miembros plantear una cuestión ante el Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de decisión política. En ese sentido, el artículo detalla que “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada".

Polonia es uno de los 32 integrantes de la alianza de seguridad de la OTAN. Uno de sus principios fundamentales, mejor conocido como Artículo 5, establece que un ataque contra uno o más miembros se considerará un ataque contra todos.

Es por ello que Tusk espera “gran apoyo de los aliados ante “la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre”, en referencia a la enorme cantidad de drones que envió hacia Polonia. Y advirtió: "Es solo el principio".

Preocupación en Europa y el mundo por el ataque a Polonia

"Hay indicios de que fue intencional, no accidental”, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien a su vez calificó al ataque como “la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra”.

A su vez, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, afirmó que “Rusia está expandiendo deliberadamente su agresión, representando una amenaza cada vez mayor para Europa”.

Dick Durbin, senador estadounidense, cargó con todo y señaló que “las reiteradas violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de drones rusos son una advertencia justa de que Vladimir Putin está poniendo a prueba nuestra determinación de proteger a Polonia y a las naciones bálticas”