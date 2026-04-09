Donald Trump estalló contra Irán por la administración del estrecho de Ormuz: "Este no es el acuerdo al que llegamos"

El presidente de Estados Unidos calificó de "deshonroso" el trabajo de Irán en la gestión del paso del petróleo a través del estrecho y los acusó de incumplir el trato.

El presidente de EEUU, Donald Trump , criticó duramente a Irán este jueves por la mala administración del estrecho de Ormuz a la hora de dejar pasar buques petroleros y estalló de bronca en sus redes sociales: "Esto no es el acuerdo al que llegamos" , expresó.

Donald Trump y la advertencia a Irán: "Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso"

En su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense calificó de "deshonroso" la gestión iraní en el estrecho y remarcó que no es lo acordado entre Washington y Teherán, a la hora de declarar un alto el fuego de dos semanas: “Irán está haciendo un muy mal trabajo, deshonroso dirían algunos, para permitir que el petróleo cruce el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!” , precisó.

En un mensaje previo, Trump había advertido a Irán que abriera totalmente el estrecho al tráfico marítimo y no cobrara peajes a los buques que pasen por Ormuz. “Hay informaciones de que Irán está cobrando tarifas a los buques petroleros que atraviesan el estrecho. Más les vale que no sea así, y si lo es, ¡más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo!” , había escrito el líder republicano.

En horas anteriores, Trump se encontraba "muy optimista" para alcanzar un acuerdo de paz con Irán , luego de que anunciara un alto al fuego de dos semanas con el país persa. No obstante, había advertido que "va a ser muy doloroso" si no se pone fin al conflicto.

En diálogo con la cadena NBC, Trump se refirió a los nuevos líderes de Irán, luego de la muerte del ayatolá Ali Khamenei en el marco de un ataque de Estados Unidos en conjunto con Israel: "Se expresan de forma muy distinta en las reuniones que ante la prensa. Son mucho más razonables. Están aceptando todo aquello a lo que deben acceder. Recuerden que han sido conquistados. No tienen ejército".

"Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso", añadió Trump. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas anunciado por el republicano mostraba tensión, ya que las fuerzas israelíes atacaron el sur del Líbano, donde tiene su base el grupo Hezbolá, respaldado por Teherán.

Donald Trump Donald Trump avivó el fuego tras el fin de las hostilidades por dos semanas.

Cómo es el plan de 10 puntos propuesto por Irán a Estados Unidos

El plan de diez puntos contempla exigencias estructurales para Washington. La propuesta demanda la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases en la región y el cese de las acciones militares contra grupos aliados a Irán. Asimismo, el texto solicita el levantamiento de todas las sanciones y el pago de una indemnización íntegra por los daños ocasionados.

Respecto al flujo marítimo, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, había garantizado la seguridad para los buques de carga. El funcionario explicó que "durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas". Teherán no precisó si mantendrá la política de embargos contra navíos específicos.

La ambigüedad sobre el término "fuerzas de combate" genera dudas entre los Estados árabes del Golfo. El documento iraní no define si esta exigencia implica el desmantelamiento total de la red de bases instalada desde 1991. Una reducción de la presencia militar estadounidense podría alterar el equilibrio de seguridad regional y provocar el malestar de las monarquías vecinas afectadas por las semanas de guerra.