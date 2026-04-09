Donald Trump y la advertencia a Irán: "Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso" El presidente de Estados Unidos remarcó que los nuevos líderes persas "están aceptando todo aquello a lo que deben acceder", en el marco de las negociaciones de paz tras el alto al fuego. Por + Seguir en







Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso que se encuentra "muy optimista" para alcanzar un acuerdo de paz con Irán, luego de que anunciara un alto al fuego de dos semanas con el país persa. No obstante, advirtió que "va a ser muy doloroso" si no se pone fin al conflicto.

En diálogo con la cadena NBC, Trump se refirió a los nuevos líderes de Irán, luego de la muerte del ayatolá Ali Khamenei en el marco de un ataque de Estados Unidos en conjunto con Israel: "Se expresan de forma muy distinta en las reuniones que ante la prensa. Son mucho más razonables. Están aceptando todo aquello a lo que deben acceder. Recuerden que han sido conquistados. No tienen ejército".

"Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso", añadió Trump. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas anunciado por el republicano mostraba tensión, ya que las fuerzas israelíes atacaron el sur del Líbano, donde tiene su base el grupo Hezbolá, respaldado por Teherán.

Donald Trump Redes sociales En tal sentido, en el mensaje en el que anunció el cese del fuego, el presidente estadounidense había remarcado que los representantes de ambas naciones se encontraban cerca de alcanzar un acuerdo definitivo. "¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio".

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo", agregó el republicano.