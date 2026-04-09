Donald Trump y la advertencia a Irán: "Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso"

En diálogo con la cadena NBC, Trump se refirió a los nuevos líderes de Irán, luego de la muerte del ayatolá Ali Khamenei en el marco de un ataque de Estados Unidos en conjunto con Israel: "Se expresan de forma muy distinta en las reuniones que ante la prensa. Son mucho más razonables. Están aceptando todo aquello a lo que deben acceder. Recuerden que han sido conquistados. No tienen ejército".
"Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso", añadió Trump. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas anunciado por el republicano mostraba tensión, ya que las fuerzas israelíes atacaron el sur del Líbano, donde tiene su base el grupo Hezbolá, respaldado por Teherán.
En tal sentido, en el mensaje en el que anunció el cese del fuego, el presidente estadounidense había remarcado que los representantes de ambas naciones se encontraban cerca de alcanzar un acuerdo definitivo. "¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio".
"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo", agregó el republicano.
Cómo es el plan de 10 puntos propuesto por Irán a Estados Unidos
El plan de diez puntos contempla exigencias estructurales para Washington. La propuesta demanda la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases en la región y el cese de las acciones militares contra grupos aliados a Irán. Asimismo, el texto solicita el levantamiento de todas las sanciones y el pago de una indemnización íntegra por los daños ocasionados.
Respecto al flujo marítimo, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, había garantizado la seguridad para los buques de carga. El funcionario explicó que "durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas". Teherán no precisó si mantendrá la política de embargos contra navíos específicos.
La ambigüedad sobre el término "fuerzas de combate" genera dudas entre los Estados árabes del Golfo. El documento iraní no define si esta exigencia implica el desmantelamiento total de la red de bases instalada desde 1991. Una reducción de la presencia militar estadounidense podría alterar el equilibrio de seguridad regional y provocar el malestar de las monarquías vecinas afectadas por las semanas de guerra.