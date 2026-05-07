7 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Lula Da Silva para reforzar su relación bilateral

El presidente de Brasil arribó a Washington para reunirse con su par estadounidense, el eje del encuentro estará puesto en reactivar la agenda bilateral y avanzar en temas que permanecen trabados entre ambos países.

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Lula llegó a la Casa Blanca y fue recibido por Trump. 

Lula llegó a la Casa Blanca y fue recibido por Trump. 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva viajó a Estados Unidos para tener una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Durante el encuentro discutirán los aranceles impuestos por EEUU a exportaciones, minerales críticos, entre otras cuestiones económicas.

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Durante 45 minutos los periodistas esperaron para entrar a la sala del Despacho Oval ya que se esperaba que ambos líderes hablaran con la prensa y respondieran preguntas. Sin embargo, después de varios minutos las autoridades les pidieron que se dispersaran y estén atentos a nuevas indicaciones.

En redes sociales se compartió un video donde se lo ve a Lula da Silva salir de un auto y caminar hacia Trump para darle la mano y saludarse, para posteriormente ingresar a la Casa Blanca.

Tanto Lula como Trump se encuentran en extremos opuestos, en julio de 2025, el presidente estadunidense le impuso a Brasil un impuesto del 50% a exportaciones, como consecuencia en parte del procesamiento del expresidente de derecha del país, Jair Bolsonaro, acusado y condenado por intentar dar un golpe de estado en 2022 tras perder las elecciones.

Los impuestos afectaban, entre otros productos al café y la carne, sin embargo, en noviembre Trump los retiró un arancel adicional del 40% a productos clave de Brasil (carne vacuna, café, cacao, vegetales).

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