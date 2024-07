Donald Trump, tras el intento de magnicidio que sufrió: "Se supone que debería estar muerto"

En diálogo con el diario New York Post, Trump recordó cuando una bala lo rozó en su oreja derecha y expuso la advertencia de un médico que lo asistió: "Se supone que no debería estar aquí, se supone que debería estar muerto. El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo calificó como un milagro. Mucha gente dice que por Dios sigo acá".

En tal sentido, rememoró el movimiento que realizó antes de que sufriera el ataque. "Lo más increíble fue que no sólo giré mi cabeza, sino que giré en el momento exacto y en la cantidad justa. Los agentes me golpearon tan fuerte que se me cayeron los zapatos, y eso que mis zapatos están ajustados", expresó.

También elogió el desempeño del personal de seguridad, que abatió al agresor: "Hicieron un trabajo fantástico. Es surrealista para todos nosotros. Lo abatieron de un tiro justo entre los ojos".

De acuerdo con los investigadores, el atacante disparó desde una terraza a una distancia de 200 o 250 metros de donde se encontraba el expresidente.

Donald Trump anunció que JD Vance será su candidato a vicepresidente

El expresidente estadounidense Donald Trump anunció este lunes que el senador de Ohio James David Vance, será su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales en Estados Unidos que se realizarán en noviembre. La noticia la confirmó a través de su red social Truth.

"Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de los Estados Unidos es el Senador J.D. Vance del Gran Estado de Ohio", confirmó el exmandatario.

En esa línea, destacó: "J.D. sirvió honorablemente a nuestro país en la Infantería de Marina, se graduó de la Universidad Estatal de Ohio en dos años, Summa Cum Laude, y se graduó en la Facultad de Derecho de Yale, donde fue editor de The Yale Law Journal y presidente de la Asociación de Veteranos de Derecho de Yale (...) J.D. ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en tecnología y finanzas, y ahora, durante la campaña, se centrará fuertemente en las personas por las que luchó tan brillantemente: los trabajadores y agricultores estadounidenses en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más allá".