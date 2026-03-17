Donald Trump dijo que sería "un gran honor" tomar Cuba y aseguró que podría "hacer lo que quisiera" con la isla El presidente de Estados Unidos volvió a escalar su retórica sobre la isla caribeña: habló de “liberarla o tomarla” y la definió como una nación débil, en medio de crecientes tensiones con La Habana. Por + Seguir en







Trump calificó a Cuba como una nación "débil y fallida".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sería “un gran honor” tomar Cuba y sostuvo que, en ese escenario, podría “hacer lo que quisiera” con la isla. Las declaraciones se dieron este lunes durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Sería un gran honor de alguna forma. Ya sea liberándola o tomándola, creo que podría hacer lo que quisiera con ella”, expresó el mandatario, al plantear una visión de intervención directa sobre el país caribeño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMonteroOficial/status/2033659644611068393&partner=&hide_thread=false Este hombre está más loco de lo que pensaba : “Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Sería bueno. Es un gran honor.



Puedo liberarla o tomarla; creo que puedo hacer lo que quiera con ella.” , Donald Trump pic.twitter.com/cHfk4lYvH9 — Carlos Montero (@CMonteroOficial) March 16, 2026 En la misma línea, Trump describió a Cuba como “una nación muy débil” y llegó a calificarla de “fallida”, al tiempo que cuestionó su conducción histórica. En ese contexto, apuntó contra los gobiernos de Fidel Castro y Raúl Castro, a quienes acusó de haber ejercido el poder mediante la violencia.

Pese al tono crítico, el presidente estadounidense también dedicó elogios a la isla, a la que definió como “preciosa”, y a su población, a la que describió como “gente estupenda”. Según dijo, muchos cubanos radicados en Estados Unidos le manifestaron su deseo de regresar a su país de origen.

Las declaraciones se producen en un clima de creciente tensión entre Washington y La Habana. A fines de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” por la supuesta amenaza que representaría Cuba para la seguridad estadounidense, lo que derivó en nuevas sanciones y advertencias a terceros países.

Desde el gobierno cubano rechazaron esas acusaciones y ratificaron que defenderán su soberanía. El endurecimiento del discurso se suma a un vínculo históricamente marcado por el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace más de seis décadas.