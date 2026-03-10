Donald Trump abrió la puerta a una negociación con Irán: "Depende en qué términos, pero es posible" El presidente de Estados Unidos defendió la actual ofensiva militar en Medio Oriente y aseguró que el uso de la fuerza evitó un inminente ataque nuclear contra Israel. "Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado", sostuvo. Por + Seguir en







Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este martes que está dispuesto a un eventual diálogo con el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, aunque supeditó cualquier acercamiento a los términos de Washington. "Es posible", respondió el mandatario al ser consultado sobre una negociación, mientras afirmó que su país triunfa en el actual conflicto bélico.

"Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible", sostuvo Trump en una entrevista con Fox News.

La Casa Blanca destacó los resultados de la operación conjunta con Israel, la cual alcanzó más de 5.000 objetivos desde su inicio el 28 de febrero. Según Trump, el ataque inicial inutilizó el 50% de los misiles iraníes y evitó de ese modo una "lucha mucho más dura" para sus tropas.

El mandatario republicano manifestó un rotundo rechazo hacia Mojtaba Khamenei, sucesor de su fallecido padre como líder supremo de la nación persa. Trump cuestionó la estabilidad del nuevo jerarca de línea dura y sentenció sobre su futuro: "No creo que pueda vivir en paz".

La administración republicana justificó la intervención armada ante la supuesta inminencia de una agresión de Teherán con armamento atómico. Sus enviados especiales reportaron que el país persa poseía uranio suficiente para fabricar 11 proyectiles y Trump concluyó: "Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado contra Israel".