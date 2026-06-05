Sorpresa: fue un galán de una exitosa novela y hoy se dedica a la construcción

Alejado por completo de los estudios de grabación y la exposición mediática, el reconocido artista dio un cambio rotundo en su presente laboral al apostar por un nuevo rumbo.

Sebastián Estevanez se consolidó por mucho tiempo como uno de los protagonistas más populares de la televisión argentina , liderando ficciones que dejaron una huella en la audiencia. No obstante, su presente es muy diferente y se encuentra completamente distanciado de los estudios de filmación . En una charla reciente, el artista confesó cuál es su nueva ocupación laboral y dejó sorprendidos a sus seguidores.

A la par de rememorar ciertos hitos de su trayectoria, Estevanez manifestó que descubrió un nuevo rumbo profesional distanciado de las cámaras. En el presente, sus energías están puestas en el rubro inmobiliario y en distintos proyectos vinculados a la construcción . "Me dedico a los temas inmobiliarios, a la construcción", precisó al ser interrogado por su actualidad económica.

Posteriormente, detalló que trabaja junto a un equipo multidisciplinario abocado a impulsar distintas obras. "Tengo todo un equipo armado de arquitectos, ingenieros. De todo", sumó, ponderando el respaldo técnico que lo acompaña en esta nueva etapa. Con esto genera una sólida estructura que le permite encarar con total confianza este rotundo giro profesional lejos de la televisión.

Todo sucedió en el marco de su paso por Intrusos, donde analizó la escasez de producciones de ficción en la televisión local y recordó el el grave accidente doméstico que sufrió durante la pandemia: "Pensé que me moría porque por la explosión me quedó toda la cara en carne viva".

Qué dijo Sebastián Estevanez sobre la posible vuelta de Dulce Amor

Después de manifestar que, al igual que gran parte de sus colegas, extraña las producciones nacionales, le consultaron sobre la secuela de Dulce Amor. Aquella tira, ideada por su padre, Enrique “Quique” Estevanez, se transmitió por Telefe durante el período 2012-2013.

“Dependemos de Carina (Zampini)... No, mentira”, expresó entre risas. Mientras remarcó que “estaría bueno que haya ficción de nuevo”, aclaró que el retorno de Dulce amor “se enfría y se calienta” y que “está todo medio ahí, dando vueltas”.

En esa línea, evidenció que el principal inconveniente pasa por lo económico. A partir de esto, el periodista Daniel Ambrosino le comentó que su padre Quique Estevanez le confió que su hijo Diego lideraba la etapa previa de la segunda entrega de la tira y que “estaba todo bastante bien arreglado y de repente quedó en el olvido”. El artista validó esa información: “Diego, mi hermano, estuvo hablando con Telefe, estuvieron tratando de negociar y quedó ahí”.

estevanezpng.png Sebastián Estevanez, filoso contra Esteban Lamothe

Asimismo, causó asombro al manifestar que las intenciones de poner en agenda a Dulce Amor no fueron descartadas, sino todo lo contrario. “La idea es que sea más en formato de serie y también por ahí hacer teatro”, aseguró. Incluso aclaró que, en lo personal, aceptaría el desafío “no por la plata, sino por amor, a todo lo que fue, a la gente y al proyecto”.

A raíz de esta revelación, indagaron sobre su trato fuera de las cámaras con Carina Zampini, quien a lo largo del último tiempo se afianzó en el rol de conductora. “A veces nos vemos, no muy seguido, pero tengo la mejor de las ondas con ella”, aseguró.

“Si hubiese habido algo que no esté dentro de los personajes, no estaría bien de mi parte ni de la de ella. Por eso pudimos jugar más de la cuenta, por la confianza que nos teníamos. Con Eleonora Wexler, con Viviana Saccone, con todas las compañeras que tuve, siempre pudimos jugar a fondo desde la confianza y el respeto. Eso está bueno”, manifestó.