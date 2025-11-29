Detuvieron al hombre que agredió sexualmente a las mujeres que protestaron en un homenaje al dictador Francisco Franco El pasado 20 de noviembre se realizó una misa homenaje por el 50° aniversario de la muerte de Franco. Dos mujeres interrumpieron la ceremonia y protestaron en la puerta de la parroquia, donde el agresor le tocó los pechos. Por + Seguir en







Dos activistas de Femen habían interrumpido un homenaje al dictador Francisco Franco por el 50° aniversario de su muerte.

La Policía Nacional de España detuvo este sábado al hombre acusado de atacar sexualmente a las dos mujeres activistas de Femen que habían irrumpido la misa por el dictador Francisco Franco, el pasado 20 de noviembre. Ellas habían presentado una denuncia contra el agresor que las había insultado y le tocó los pechos las manifestantes cuando realizaban su protesta en la puerta de la parroquía de los Doce Apóstoles, ubicada en Madrid.

Un grupo de reivindicadores de la dictadura española habían asistido a un homenaje a Franco en conmemoración al 50° aniversario de su fallecimiento y que había sido convocada tanto por la fundación homónima, como por sus familiares. Pero en el momento de la eucaristía, dos activistas de Femen interrumpieron el acto descubriéndose sus pechos, una acción que es habitual para las protestas de este grupo feminista. También cantaron "Fascismo legal, vergüenza nacional" y "Al fascismo, ni honor ni gloria".

Entonces, un hombre que había asistido a la ceremonia y que vendía merchandasing fascista en el lugar empezó a insultar a las mujeres y tocarles sus pechos. Después del hecho, las feministas explicaron que la acción de protesta pretendía denunciar "normalización de actos de exaltación franquista” en el espacio público. Según su relato, recibieron empujones e insultos y le dijeron al agresor, que actuó delante de las cámaras de televisión: “Señor, que no toque, que no toque”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Antifaxismoa/status/1991769949770248459&partner=&hide_thread=false 20N #Madrid el agresor sexual franquista que sobo a una militante de Femen, no fue detenido por la policia de F. G. Marlarlaska pic.twitter.com/Ow1usW2eVS — Sare Antifaxista (@Antifaxismoa) November 21, 2025 Femen emitió un comunicado en el que dejó claro que seguirán con las protestas: “No nos amedrentan. Nuestra lucha es por los derechos humanos, el feminismo y la memoria democrática. Mientras se sigan honrando símbolos y figuras de la dictadura, seguiremos alzando la voz. Un año más, así lo hemos demostrado”.

Ante la denuncia de las activistas contra el hombre que las agredió sexualmente, finalmente este sábado fue detenido por la Policía Nacional. Así lo confirmó la Delegación del Gobierno de España en Madrid, a partir de un comunicado en el que aseguró su compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones”.

Por último, cabe recordar que a partir de la promulgación de la Ley de Memoria Democrática en España, se encuentra prohibido realizar homenajes públicos a los símbolos y protagonistas de la dictadura franquista.