España reconoció oficialmente la "injusticia y el dolor" causados a los pueblos originarios Durante la inauguración de una mega exposición de arte indígena con más de 400 piezas cedidas por México, José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, se refirió a las atrocidades cometidas en la colonización y dijo que "es parte de nuestra historia, no podemos negarla ni olvidarla". Por







"Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios", aseguró José Manuel Albares, ministro de Exteriores español.

José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, encabezó una inauguración de una muestra de arte indígena mexicano y, en su discurso de apertura, reconoció la "injusticia y el dolor" que su país le causó a "los pueblos originarios".

“La historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, dijo este viernes Albares durante la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, en el Instituto Cervantes, una de las cuatro sedes en las que se desplegó una muestra de más de 400 obras de arte cedidas por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y que se podrá visitar hasta marzo.

Horas después de las palabras del ministro europeo, Sheinbaum declaró: "Enhorabuena, por este primer paso, canciller español", dijo la presidenta desde el Palacio Nacional. Luego, recordó que fue la primera vez que una autoridad de España habla de lamentar la injusticia de la Conquista.

Recuperamos con orgullo la voz y la importancia de las mujeres indígenas de México.



Nos acerca aún más al pueblo hermano mexicano que todos los españoles y españolas llevamos en el corazón. pic.twitter.com/MkBYNIO7Vy — José Manuel Albares (@jmalbares) October 31, 2025 “El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos”, aseguró Sheinbaum.

Este gesto del gobierno español fue un acercamiento a México, después de que las relaciones entre ambos países quedaran congeladas cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió, en 2019, al rey Felipe VI que pidiese perdón por los desmanes cometidos durante la conquista americana.

Sheinbaum, que no había hecho hasta este lunes una petición directa de perdón a España, recordó esta misma semana que la carta que envió su predecesor al monarca español fue “muy diplomática”. “Nunca estuvimos de acuerdo con la manera en la que respondieron”, remarcó la presidenta. Este viernes, en vísperas del Día de los Muertos, una de las celebridades más importantes de México, llegó la respuesta de los españoles.