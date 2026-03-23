23 de marzo de 2026 Inicio
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"Deténgase, deténgase": el estremecedor audio de los últimos segundos antes del choque del avión en Nueva York

Una aeronave de la aerolínea regional Air Canada Express protagonizó un grave incidente al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia, donde impactó contra un vehículo de emergencia que se encontraba en la pista. Fallecieron dos pilotos.

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Dos pilotos fallecieron durante el choque en el aeropuerto de LaGuardia

Dos pilotos fallecieron durante el choque en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York.

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Un avión de la aerolínea regional Air Canada Express protagonizó un grave incidente al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde impactó contra un vehículo de emergencia que se encontraba en la pista, un hecho en el que murieron dos pilotos. Una grabación de la comunicación entre la torre de control y el conductor del vehículo en tierra reveló cómo se vivieron los segundos previos a la colisión.

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El audio captó el momento en que un operador autorizó el cruce del vehículo en simultáneo con el aterrizaje del vuelo AC-8646 de Jazz Aviation LP, operado por la compañía canadiense.

"Torre LaGuardia solicitando cruzar la [pista] 4 en Delta", pide el conductor. "Camión 1 y compañía, crucen la [pista] 4 en Delta", responde el controlador desde la terminal aérea, ubicada en Queens. Segundos después, al advertir la inminencia del impacto, el operador intentó frenar la maniobra. "Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. Alto, alto, alto", ordenó.

Ante la falta de respuesta, el hombre dirigió la advertencia al vehículo: "Deténgase, camión 1, deténgase". Sin embargo, ambos colisionaron cuando la aeronave circulaba a más de 200 kilómetros por hora.

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"JAZZ 646, veo que colisionó con el vehículo. Simplemente mantenga su posición. Sé que no puede moverse. Los vehículos de emergencia están acudiendo hacia usted ahora mismo", remarcó el controlador, sin aparente respuesta.

La aeronave, un Bombardier CRJ-900 que había despegado desde Montreal, transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes al momento del choque. El otro vehículo involucrado fue un camión de bomberos que operaba en el aeropuerto.

Tras el impacto, las autoridades activaron protocolos de emergencia y la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso la suspensión total de despegues en LaGuardia al menos hasta la 01:30 hora local, medida que podría extenderse según evolucione la situación.

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