Donald Trump confirmó que se reunirá con Putin en Alaska

La cumbre será el próximo viernes 15 de agosto. Servirá para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que se reunirá el 15 de agosto en Alaska con su par de Rusia, Vladimir Putin.

Donald Trump junto a Vladimir Putin.
Trump se mostró dispuesto a reunirse con Putin: "Haré lo posible para detener las muertes"

"La tan esperada reunión entre mi persona, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles", anunció Trump en en su plataforma Truth Social.

El encuentro servirá para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó que Putin y Trump se reunirán en Alaska, según la agencia de noticias Sputnik. "Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, por lo que es bastante lógico que la reunión se celebre en Alaska. Moscú espera que la siguiente reunión entre Putin y Trump tenga lugar en Rusia", expresó.

