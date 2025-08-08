Donald Trump confirmó que se reunirá con Putin en Alaska La cumbre será el próximo viernes 15 de agosto. Servirá para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial. Por







Trump y Putin se verán el próximo viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que se reunirá el 15 de agosto en Alaska con su par de Rusia, Vladimir Putin.

"La tan esperada reunión entre mi persona, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles", anunció Trump en en su plataforma Truth Social.

El encuentro servirá para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial.