Donald Trump se mostró dispuesto a reunirse con Vladimir Putin: "Haré lo posible para detener las muertes"

El presidente de Estados Unidos expuso su intención de encontrarse con su par de Rusia, pese a que éste no acepte interactuar con Volodimir Zelenski.

Por
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un próximo encuentro con su par de Rusia, Vladimir Putin, no se encuentra sujeto a un cónclave entre éste y el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Entran en vigencia este jueves los aranceles recíprocos establecidos por Trump.
Entraron en vigencia los aranceles recíprocos de Donald Trump: qué pasará con Argentina

En diálogo con un grupo de periodistas en el Despacho Oval, Trump expuso la intención de encontrarse con Putin y Zelenski. "Les gustaría reunirse conmigo y haré todo lo que pueda para detener las muertes", afirmó. Además, se mostró dispuesto a mantener una reunión con el presidente ruso, lo que el Kremlin estimó que ocurrirá "en los próximos días".

trump zelenski.jpg
Donald Trump y Vladimir Zelenski.

Por otro lado, los dichos del republicano se produjeron en medio de la tensión internacional tras la orden ejecutiva que firmó para aumentar en un 25% los aranceles a los productos indios, lo que eleva los gravámenes combinados al 50%, como represalia después de que el país asiático comprara petróleo crudo ruso.

La orden ejecutiva del mandatario republicano deja de manifiesto el trato diferencial que tiene EEUU sobre China, que también adquiere petróleo de Rusia, pero no fue incluida en estas sanciones adicionales. En Pekín consideran que el acceso a crudo ruso a precios reducidos representa un beneficio económico clave y financia el Kremlin en medio de la necesidad de cesar el fuego en el conflicto con Ucrania.

Entraron en vigencia los aranceles recíprocos de Donald Trump

Tras meses de amenazas y negociaciones, este jueves comienzan a regir los aranceles recíprocos impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una medida tomada en el marco de la guerra comercial desatada mientras se reconfigura el mapa de potencias mundiales y sus influencias.

Según la Casa Blanca, la decisión busca responder a "una amenaza extraordinaria" derivada de un saldo negativo persistente a nivel comercial y a la presunta falta de reciprocidad en acuerdos con otros países. Así, se decidió imponer un arancel mínimo del 15% para muchos de los países con los que EEUU mantiene una balanza comercial negativa y del 10% para aquellos con los que tiene superávit, como fue el caso de Argentina.

De esa manera, la mayoría de los países vieron reducidos sus aranceles respecto a los anunciados el pasado 2 de abril, incluso entre quienes recibieron un recargo por encima de la media. Entre los casos destacados están Camboya, que pasó de un 49% a un 19%; Lesoto, de 50% a 15%; Vietnam, de 46% a 20%; Tailandia, de 36% a 19%; y Madagascar, de 47% a 15%.

A fin de cuentas, solo tres países recibieron aumentos en sus aranceles respecto al listado de abril: la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y Suiza, esta última pasando del 31% al 39%, el mayor incremento registrado en el viejo continente. Los países con los gravámenes más altos son Siria (41%), Laos (40%) y Myanmar (40%). También se fijaron tasas del 35% para Irak y Serbia, y del 30% para Argelia, Bosnia y Herzegovina y Libia.

Desde el gobierno de Javier Milei aseguraron que iniciaron negociaciones para reducir los aranceles para Argentina. En su informe, el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el impacto directo sería reducido: las exportaciones argentinas a Estados Unidos caerían sólo entre 300 y 500 millones de dólares al año.

