Franco Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 20 en la primera práctica libre correspondiente al Gran Premio de Las Vegas, en el circuito callejero de la ciudad de Nevada, por la fecha 22 del calendario de la Fórmula 1. El bonaerense logró un tiempo de 1:36.758 con su Alpine y estuvo lejos de su mejor rendimiento, a más de un segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly (12°).
El corredor de Alpine no tuvo su mejor inicio de actividad en Las Vegas y debió batallar en la FP1 para cerrar una vuelta rápida en el antepenúltimo Gran Premio. Con 28 vueltas, el oriundo de Pilar giró tanto con neumáticos medio como con blandos y quedó a 1.169 segundos de su compañero de escudería.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1991683510122520860&partner=&hide_thread=false
En cuanto a los resultados en general, el monegasco Charles Leclerc finalizó en la cima de la FP1 con su Ferrari al registrar un tiempo de 1:34.802. Por detrás quedó Alex Albon (Williams) y los Red Bull de Yuki Tsunoda y Max Verstappen, en la tercera y cuarta ubicación respectivamente.
Mientras que los candidatos a llevarse el campeonato de Fórmula 1, tuvieron discretas actuaciones. Los pilotos de McLaren Lando Norris, líder de la F1, y Oscar Piastri finalizaron sexto y séptimo respectivamente en
La actividad continuará a la 1 de la madrugada del viernes, hora argentina, cuando el piloto argentino, quien renovó contrato con la escudería francesa por todo el año 2026, salga al circuito callejero para mejorar sus tiempos de cara a un Gran Premio que promete ser apasionante.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991684488355623218&partner=&hide_thread=false
Fórmula 1: a qué hora es el Gran Premio de Las Vegas
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 2: 01
- Práctica Libre 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
Domingo 23 de noviembre
Los horarios corresponden a Argentina y la transmisión podrá verse a través de Fox Sports y Disney + Premium.