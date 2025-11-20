Video: dos ladrones entraron a una panadería y una empleada los enfrentó con una cuchilla

21 de noviembre de 2025 Inicio
El hecho ocurrió en Remedios de Escalada, cuando dos delincuentes entraron a una panadería y fueron sorprendidos por las empleadas del local. Los sospechosos son intensamente buscados.

El momento en el que la empleada de la panadería se defendió.

Un hecho de inseguridad se vivió en una panadería en Remedios de Escalada, Lanús, cuando dos delincuentes irrumpieron este jueves por la mañana para robar el local y fueron enfrentados por las empleadas, que lograron evitar el asalto con una cuchilla.

El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
Video: dos hinchas de Atlanta golpearon salvajemente a un hombre por llevar una camiseta de Chacarita

El intento de robo ocurrió en la calle Marcos Avellaneda y Luis Vernet, en una esquina, en el Sur del conurbano bonaerense, cuando dos ladrones se hicieron pasar por clientes para asaltar la panadería "Don Juan".

En el video de la cámara de seguridad del interior del local, que se viralizó enseguida, se pudo observar como una de las empleadas sale desde el fondo de la panadería con una cuchilla que tenía en la cocina, para enfrentar al delincuente cuerpo a cuerpo.

Ante tamaña reacción, el delincuente que se prestaba a robar el dinero recaudado en la caja registradora, quiso escapar y forcejeó con las dos empleadas para huir de la escena, mientras su cómplice hacía de campana en la puerta. La mujer agarró a uno de los ladrones del brazo y lo empujó hasta la salida.

Ambos delincuentes continúan prófugos y son intensamente buscados. Las empleadas radicaron la denuncia en la comisaría de Lanús, donde aportaron las imágenes.

Mirá el intento de robo a una panadería en Remedios de Escalada

