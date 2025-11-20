21 de noviembre de 2025 Inicio
Escándalo político en Australia: renunció el líder opositor tras revelarse que su hija realiza contenido para adultos en OnlyFans

La hija de Dugald Saunders, líder del partido Nacional de NSW, apareció en el reality "Spicy Summer: Bondi Beach", donde relató cómo se lanzó a la creación tras cumplir los 18 años.

Dugald Saunders junto a su hija

Dugald Saunders junto a su hija, Charlie.

Un escándalo sacudió la política de Nueva Gales del Sur (NSW), Australia, luego de que Dugald Saunders, líder del partido Nacional de NSW, presentara su renuncia apenas un día después de que su hija de 19 años fuera protagonista de un documental sobre la industria de contenido para adultos y la plataforma OnlyFans.

Saunders, que había liderado a los Nacionales por menos de tres años, comunicó su decisión el lunes, citando la necesidad de "dar un paso al costado" para priorizar a su familia. Su renuncia se da en medio de fuertes repercusiones políticas y mediáticas tras la exposición de su vida personal.

Desde el entorno del político se afirmó que la renuncia coincidió con problemas de salud graves que atraviesan varios miembros de su familia, siendo esta la verdadera razón del alejamiento del liderazgo partidario.

La hija de Saunders, Charlie, conocida también como Willow, apareció en el reality "Spicy Summer: Bondi Beach", donde relató cómo se lanzó a la creación de contenido para OnlyFans tras cumplir los 18 años. En el programa, la joven fue vista participando en desafíos y hablando de la falta de límites en el tipo de contenido que estaba dispuesta a producir.

En un comunicado, Saunders agradeció el apoyo de su familia y el partido, asegurando que era "el momento adecuado para permitir que un nuevo líder tome la posta de cara a las próximas elecciones". Confirmó, no obstante, que mantendrá su puesto como representante local del distrito de Dubbo.

La salida de Saunders ocurre en un momento sensible para su partido, que actualmente representa la oposición en NSW, y mientras enfrenta tensiones internas relacionadas con la postura sobre los objetivos de emisiones netas cero.

Pese a la renuncia, el líder de la oposición, Mark Speakman, y otros colegas destacaron la trayectoria y el compromiso de Saunders con las zonas rurales. Los Nacionales de NSW deberán ahora reorganizarse internamente antes de que la región vuelva a las urnas en marzo de 2027.

