Cuba a oscuras: un fallo en su principal central eléctrica dejó sin luz a 7 millones de personas

Un apagón masivo afectó a La Habana y a gran parte de la isla tras una falla en la termoeléctrica Antonio Guiteras. Se trata del segundo corte general en menos de un mes y ya se registran déficits cercanos a los 2.000 megavatios.

Un fallo eléctrico masivo dejó sin corriente a dos tercios del país. (Ph: Marcel Villa - El País)

Un apagón masivo dejó sin electricidad a dos tercios de Cuba este miércoles tras un fallo en el sistema eléctrico nacional. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) confirmó el incidente mediante un comunicado breve, en el que no detalló el alcance de los daños ni ofreció plazos para el restablecimiento del servicio. El colapso también afectó a la capital, La Habana.

Un desperfecto en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras provocó la desconexión inesperada de la planta del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), dejando sin suministro eléctrico al oeste y centro de la isla. El apagón masivo afectó a unos 7 millones de personas; es el segundo corte general en menos de un mes y los déficits ya rondan los 2.000 megavatios.

Además, la desconexión registrada este miércoles constituye la quinta caída parcial del sistema eléctrico en menos de seis meses, diferente al colapso total de la red, y la más grave en lo que va del año. El episodio expone la fragilidad del sistema energético cubano, agravada por la presión petrolera de Estados Unidos, que interrumpió el suministro de crudo venezolano hacia La Habana y amenazó con aplicar aranceles a cualquier país que intente abastecerla, un recurso indispensable para mantener en funcionamiento la red eléctrica cubana.

Como alternativa frente a la crisis energética, el gobierno cubano ha impulsado la instalación de paneles solares en distintos puntos de la isla. Sin embargo, esta estrategia no logró compensar las consecuencias del fin de los envíos de petróleo desde Caracas y Ciudad de México, que suspendieron el suministro ante las amenazas arancelarias de Washington. Las viejas termoeléctricas, con más de cuatro décadas de funcionamiento, aún representan el 40% de la matriz energética de la isla, mientras que la producción local de crudo apenas cubre una tercera parte de las necesidades del país.

La avería de la central eléctrica ocurrió en un contexto de crisis energética prolongada. El lunes, Cuba atravesó una de las jornadas más críticas del año, con apagones que afectaron al 64% del país en horario pico, según datos oficiales de la UNE. Al día siguiente, la capacidad disponible del sistema era de apenas 1.190 megavatios frente a una demanda máxima proyectada de 3.150, lo que generaba un déficit de 1.960 megavatios y una afectación estimada de 1.990. La caída de la central Guiteras agravó aún más un escenario ya insostenible.

