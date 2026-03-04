Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata La noticia no solo ha sacudido las redacciones de la prensa, sino que también se ha convertido en tendencia en redes sociales. + Seguir en







Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo Redes sociales

El anuncio fue realizado por Mina Bonino en vivo a través del canal de streaming Barro TV, donde anunció su tercer hijo con Federico Valverde.

Ella se encuentra hoy cursando la semana 12 y se confirmó que el bebé será una nena.

Se llamará Bruna, manteniendo la inicial "B" al igual que sus hermanos Benicio y Bautista.

La noticia puso fin a los rumores en redes sociales y fue celebrada por colegas y seguidores de la pareja en España y Argentina. El cruce entre los medios de comunicación y el fútbol de élite ha vuelto a generar una de las noticias más comentadas del año en España. Una de las periodistas más reconocidas de la televisión española y un pilar fundamental del Real Madrid han confirmado los rumores que circulaban desde hacía semanas: la llegada de una nueva bebé.

Ella, una figura carismática que ha sabido ganarse el respeto de la audiencia con su estilo único; él, uno de los deportistas más destacados bajo las órdenes de Ancelotti. El anuncio del embarazo fue realizado de manera íntima pero contundente, poniendo fin a las especulaciones.

Cómo fue el anuncio de embarazo entre la periodista y el jugador famosos en España Mina Bonino Valverde Redes sociales La periodista argentina Mina Bonino sorprendió a su audiencia al confirmar en vivo su tercer embarazo junto al futbolista del Real Madrid, Federico Valverde.

Durante una participación en el canal de streaming Barro TV, la comunicadora compartió la noticia de que se encuentra en la semana 12 de gestación y reveló, con notable emoción, que en esta ocasión esperan una niña. Este nuevo integrante se sumará a la familia que la pareja ya ha consolidado con sus dos hijos mayores, Benicio y Bautista.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la elección del nombre: la bebé se llamará Bruna, respetando la tradición de la pareja de elegir nombres que comiencen con la letra "B".

El anuncio oficial llegó para confirmar lo que muchos ya sospechaban tras el último partido del Real Madrid contra la Real Sociedad. En dicho encuentro, Valverde celebró un gol realizando el gesto de la "mamadera", una señal clásica en el fútbol para anunciar una futura paternidad. Tras la viralización de ese festejo y las crecientes especulaciones en redes sociales, Bonino decidió utilizar el espacio del streaming para oficializar la llegada de su primera hija.