Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento En un choque con tintes de redención, el ídolo local CM Punk pondrá en juego su Campeonato Mundial de Peso Pesado ante un Finn Bálor que busca desesperadamente vengar su derrota en Belfast de hace un mes.







El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago.

El camino hacia WrestleMania 42 se puso bien áspero el sábado 28 de febrero en WWE Elimination Chamber en Chicago. Este evento ya está disponible en Netflix, en un choque con tintes de redención, el ídolo local CM Punk puso en juego su Campeonato Mundial de Peso Pesado ante un Finn Bálor que buscó desesperadamente vengar su derrota en Belfast de hace un mes.

En la Ciudad de los Vientos también AJ Lee, la esposa de Punk, intentaría arrebatarle el Campeonato Intercontinental Femenino a Becky Lynch, fue un duelo inédito que enfrentó a la arquitecta de la revolución femenina contra la pionera que rompió el molde hace una década.

La imponente estructura de acero definió también dos peleas de WrestleMania. En la cámara masculina, Cody Rhodes y Randy Orton tuvieron que vigilarse las espaldas no solo entre ellos, sino ante la explosividad de Je'Von Evans y el carisma de Trick Williams, quienes debutaron en este escenario. Sin embargo, la mayor amenaza para los excampeones vino de LA Knight o de un Jey Uso que llegó impulsado por el apoyo masivo del público. Este gran evento multinacional ya lo podés disfrutar en la imperdible popular plataforma de streaming en marzo 2026.

Sinopsis de WWE Elimination Chamber 2026, el evento que es furor en Netflix Por el lado de las superestrellas femeninas, la brutalidad estaba garantizada con la presencia de Rhea Ripley, una de las grandes favoritas para dominar la jaula. Pero el camino no fue sencillo ante una Tiffany Stratton que buscó su momento de "Tiffy Time" y la impredecible Alexa Bliss, que regresa a la estructura que ya la vio triunfar en el pasado. La técnica de Asuka, la fuerza bruta de Raquel Rodriguez y la juventud de Kiana James completaron la pelea.

No se puede ver gratis WWE Elimination Chamber 2026. El show en Estados Unidos se vio en exclusivo por ESPN en streaming.

Por su parte, Netflix ya lo transmite para Latinoamérica (excepto Puerto Rico). Reparto de WWE Elimination Chamber 2026 El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. Los grandes ganadores de la noche fueron Randy Orton y Rhea Ripley, quienes aseguraron sus combates titulares para WrestleMania 42.