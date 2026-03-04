4 de marzo de 2026 Inicio
Encontraron muerto a un profesor de la UBA en Caballito: estaba maniatado y con un trapo en la boca

Tenía 55 años y fue hallado en su departamento. Las autoridades advirtieron que la puerta no estaba forzada, aunque sus pertenencias estaban revueltas.

El hecho se produjo en Caballito.

Un docente que trabajaba en la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Caballito, por lo que las autoridades buscan establecer el motivo de su fallecimiento. La puerta de su departamento no se encontraba forzada.

El hombre, identificado como David Aguirre, tenía 55 años y fue hallado en su departamento en el primer piso de un edificio ubicado sobre la calle Hidalgo al 300. "Lo encontró un compañero de trabajo. Fue atacado, le robaron y murió. La hipótesis principal habla de que fue víctima de lo que se conoce como 'viudo negro'. No había nada forzado. Su departamento también funciona como oficina", expresó el periodista Leo García en El Diario, por C5N.

En tal sentido, el especialista en hechos policiales se refirió al perfil de la víctima: "Era profesor de la UBA y director de una carrera de la Universidad de Flores. Era un hombre con una trayectoria muy importante. Resta saber si sufrió algún colapso de salud en el medio del ataque o si fue víctima de alguna sustancia que le provocó la muerte". Según consignó TN, distintos allegados expusieron que se habían comunicado con el hombre y no advirtieron nada extraño.

David Aguirre ten&iacute;a 55 a&ntilde;os.

David Aguirre tenía 55 años.

En tanto, las pertenencias de Aguirre en su departamento se encontraban revueltas, lo que fue advertido por los investigadores, que pidieron la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y después de los peritos científicos. La víctima vivía sola y no tenía hijos.

La investigación es encabezada por el personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, que pidió realizar una serie de análisis para establecer las circunstancias del suceso.

