Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 10 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 10 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  
Becas Progresar de ANSES: las 4 cosas que tenés que saber en 2026

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

La Anses detalló que los titulares con DNI terminado en 1 podrán cobrar este martes sus jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Anses detalló que las titulares que tengan DNI terminado en 1 podrán cobrar este martes.

Asignación por Embarazo

Las titulares de Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes, con DNI finalizado en 0.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar desde este martes hasta el 12 de marzo, con cualquier finalización de DNI.

Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los titulares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este martes con DNI terminado en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar desde este martes hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.

