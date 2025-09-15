15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Revelaron una macabra advertencia del presunto asesino de Charlie Kirk: "Tengo la oportunidad y la voy a aprovechar"

El FBI determinó que Tyler Robinson, el joven de 22 años detenido por el crimen del militante de ultraderecha aliado de Donald Trump, había anticipado el ataque en una nota de papel hallada en su casa.

Por
Tyler Robinson fue detenido acusado del asesinato de Charlie Kirk.

Tyler Robinson fue detenido acusado del asesinato de Charlie Kirk.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Te puede interesar:

Maduro cruzó a Donald Trump tras el ataque a una embarcación venezolana: "Es una agresión diplomática"

"Puedo informar hoy que las pruebas de ADN de la toalla que envolvía el arma de fuego y del destornillador dieron positivo para el sospechoso detenido", expresó Patel en Fox News, en relación a los objetos encontrados en el techo desde donde se disparó y la zona por donde escapó el detenido.

Sin embargo, lo más llamativo fue una nota de papel en la que Robinson había anticipado el ataque. "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar", decía el mensaje.

"Tenemos pruebas que demuestran lo que había en la nota. La escribió antes del tiroteo y estaba en la casa del sospechoso. Aunque fue destruida, encontramos pruebas forenses de ella y hemos confirmado lo que decía debido a nuestra postura agresiva en las entrevistas en el FBI", reveló el director del organismo de investigación.

Además, sostuvo que Robinson había intercambiado mensajes de texto "con un individuo" que no identificó, en los que manifestaba sus intenciones de matar al militante "por su odio hacia lo que Charlie representaba".

Patel también confirmó que, tras el homicidio, el acusado estuvo bromeando en la plataforma de chat Discord con otros usuarios que señalaron que se parecía al joven buscado por la Policía. "Mi doble está tratando de meterme en problemas", fue una de las respuestas de Robinson en esa red para intentar despegarse de las sospechas.

Quién es Tyler Robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de Charlie Kirk

El FBI confirmó la identidad del asesino de Charlie Kirk en Utah, se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años que hace horas fue arrestado por las autoridades. La noticia de su detención la anunció el presidente estadounidense Donald Trump, durante una entrevista televisiva.

Según explicaron las autoridades, un familiar de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien luego llamó al sheriff local después de que el joven de 22 años le había confesado o insinuado que había cometido el crimen.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, exclamó "¡Lo tenemos!", frente a la prensa estadounidense, gracias a las cámaras de video en la zona, pudieron identificar que Robinson arribó a la Universidad del Valle de Utah a primeras horas de la mañana en un vehículo Dodge Challenger.

"Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", expresó Cox.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/1966515533261472093&partner=&hide_thread=false

Eso no es todo, sino que un familiar del joven le contó a las autoridades, que durante las horas previas al asesinato, durante el 10 de septiembre, había hablado con Robinson quién le dijo que Charlie Kirk se iba a presentar en Utah, y que "no le agradaba y los puntos de vista que tenía", aparentemente porque "Kirk esparcía odio".

Además, el FBI brindó detalles sobre el rifle que encontraron, con el que se cometió el asesinato del influencer conservador, cuyos casquillos -sin disparar- tenían mensajes escritos como "¡Oye fascista! ¡Atrápalo!", "oh bella ciao, bella ciao" y "si lees esto eres gay jajaja".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula destacó la condena a Bolsonaro y cruzó a Trump: "No fue una caza de brujas"

Quién era Matías Travizano, el empresario que murió en un accidente de escalada y con un vínculo cercano a Javier Milei.

Quién era Matías Travizano, el empresario cercano a Javier Milei que murió en las montañas de California

Kirk murió el miércoles tras recibir un disparo en la garganta.

La última persona en debatir con Charlie Kirk reveló cómo fue el momento exacto de su asesinato

Messi picó la pelota y el arquero adivinó su intención.
play

Messi y una noche para el olvido: erró un penal por picarla y su Inter Miami fue goleado

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Trump exigió a la OTAN que deje de comprarle petróleo a Rusia como condición para imponerle nuevas sanciones

Erika Kirk habló sobre el asesinato de su esposo mediante un video. 

Rompió el silencio: qué dijo la esposa de Charlie Kirk, el militante de ultraderecha asesinado en EE.UU

Rating Cero

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

De qué se trata este increíble documental de Netflix.
play

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

últimas noticias

Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 6 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 8 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 35 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 36 minutos
Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

Hace 36 minutos