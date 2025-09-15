Revelaron una macabra advertencia del presunto asesino de Charlie Kirk: "Tengo la oportunidad y la voy a aprovechar"

El FBI determinó que Tyler Robinson, el joven de 22 años detenido por el crimen del militante de ultraderecha aliado de Donald Trump, había anticipado el ataque en una nota de papel hallada en su casa.

El director del FBI , Kash Patel , dio detalles de la investigación sobre Tyler Robinson, el hombre detenido por el asesinato del militante de ultraderecha Charlie Kirk . Además de haber encontrado rastros de ADN, determinaron que antes del ataque había escrito una nota en la que anticipaba que iba a "eliminar" al activista aliado de Donald Trump.

"Puedo informar hoy que las pruebas de ADN de la toalla que envolvía el arma de fuego y del destornillador dieron positivo para el sospechoso detenido" , expresó Patel en Fox News, en relación a los objetos encontrados en el techo desde donde se disparó y la zona por donde escapó el detenido.

Sin embargo, lo más llamativo fue una nota de papel en la que Robinson había anticipado el ataque. "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar" , decía el mensaje.

"Tenemos pruebas que demuestran lo que había en la nota . La escribió antes del tiroteo y estaba en la casa del sospechoso. Aunque fue destruida, encontramos pruebas forenses de ella y hemos confirmado lo que decía debido a nuestra postura agresiva en las entrevistas en el FBI ", reveló el director del organismo de investigación.

Además, sostuvo que Robinson había intercambiado mensajes de texto "con un individuo" que no identificó, en los que manifestaba sus intenciones de matar al militante "por su odio hacia lo que Charlie representaba".

Patel también confirmó que, tras el homicidio, el acusado estuvo bromeando en la plataforma de chat Discord con otros usuarios que señalaron que se parecía al joven buscado por la Policía. "Mi doble está tratando de meterme en problemas", fue una de las respuestas de Robinson en esa red para intentar despegarse de las sospechas.

Quién es Tyler Robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de Charlie Kirk

El FBI confirmó la identidad del asesino de Charlie Kirk en Utah, se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años que hace horas fue arrestado por las autoridades. La noticia de su detención la anunció el presidente estadounidense Donald Trump, durante una entrevista televisiva.

Según explicaron las autoridades, un familiar de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien luego llamó al sheriff local después de que el joven de 22 años le había confesado o insinuado que había cometido el crimen.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, exclamó "¡Lo tenemos!", frente a la prensa estadounidense, gracias a las cámaras de video en la zona, pudieron identificar que Robinson arribó a la Universidad del Valle de Utah a primeras horas de la mañana en un vehículo Dodge Challenger.

"Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", expresó Cox.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/1966515533261472093&partner=&hide_thread=false BREAKING: Utah Gov. Spencer Cox declares the assassination of Charlie Kirk is "an attack on the American experiment."



"It is also much bigger than an attack on an individual. It is an attack on all of us. It is an attack on the American experiment. It is an attack on our… pic.twitter.com/pffhSPP2cC — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Eso no es todo, sino que un familiar del joven le contó a las autoridades, que durante las horas previas al asesinato, durante el 10 de septiembre, había hablado con Robinson quién le dijo que Charlie Kirk se iba a presentar en Utah, y que "no le agradaba y los puntos de vista que tenía", aparentemente porque "Kirk esparcía odio".

Además, el FBI brindó detalles sobre el rifle que encontraron, con el que se cometió el asesinato del influencer conservador, cuyos casquillos -sin disparar- tenían mensajes escritos como "¡Oye fascista! ¡Atrápalo!", "oh bella ciao, bella ciao" y "si lees esto eres gay jajaja".