9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crisis en Nepal: golpearon y tiraron al río al ministro de finanzas

Las redes sociales mostraron los incidentes en medio de una ola de violencia. También fueron agredidos el exprimer ministro Sher Bahadur Deuba, y su esposa Arzu Rana Deuba, ministra de Asuntos Exteriores.

Por
El funcionario fue arrojado al río Bagmati durante una protesta masiva.

El funcionario fue arrojado al río Bagmati durante una protesta masiva.

El ministro de Finanzas de Nepal, Bishnu Prasad Paudel, fue perseguido y agredido por manifestantes durante ola de violencia que estalló en el país tras la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli.

La obra de Banksy en los Tribunales Reales de Justicia de Londre fue inaugurada este lunes.
Te puede interesar:

Londres: eliminarán la última obra de Banksy y podrían revelar su identidad después de 25 años

En un video viralizado en redes sociales, se observa al funcionario corriendo por las calles de Katmandú mientras es seguido por una multitud. Se ve que un manifestante lo patea, provocando su caída al suelo antes de levantarse rápidamente. Finalmente intentó huir y lo obligaron a escapar por un río.

Este martes, el presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, aceptó la renuncia de KP Sharma Oli, según comunicó a la agencia de noticias Xinhua su asesor de prensa, Kiran Pokharel. Lo hizo para encontrar una solución política a los problemas que enfrenta el país.

Embed

"Teniendo en cuenta la situación anómala del país, he dimitido del cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy", sostuvo en una carta enviada al Presidente de ese país, Ram Chandra Poudel.

Según medios de Nepal, el ex primer ministro, Sher Bahadur Deuba, y su esposa Arzu Rana Deuba, ministra de Asuntos Exteriores, fueron agredidos violentamente en su casa por un grupo de manifestantes.

En las redes sociales circularon videos que muestran cómo los manifestantes detienen a la pareja y la golpean, incluso con algunos muebles. Además, se puede apreciar a Sher Bahadur Deuba escoltado por agentes de seguridad con manchas de sangre en la ropa.

El lunes estallaron protestas en Katmandú y otras partes del país, por lo que se impuso el toque de queda en las tres ciudades del valle de Katmandú, a saber, Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur, cierra un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Nepal
Las autoridades levantaron la prohibición sobre las redes sociales pero los disturbios continúan.

Las autoridades levantaron la prohibición sobre las redes sociales pero los disturbios continúan.

Cómo comenzó el conflicto en Nepal

Nepal vive una ola de violentas manifestaciones masivas lideradas por jóvenes de la generación Z, que salieron a las calles para protestar contra la corrupción y el bloqueo de una serie de redes sociales.

En la capital, Katmandú, la protesta comenzó de forma pacífica, pero se tornó violenta cuando los manifestantes tumbaron las barricadas que les impedían marchar hacia el edificio del Parlamento, al que algunos lograron acceder.

En respuesta, la Policía disparó cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso recurrió a fuego real, lo que solo calentó la ira de los manifestantes. Las autoridades levantaron este martes la prohibición sobre las redes sociales pero los disturbios continuaban.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alertan que por las altas temperaturas a partir del 2050 no se podrán jugar más Mundiales en América del Norte.

Calor extremo y estrés hídrico: cómo impactará el cambio climático a los Mundiales de fútbol

Donald y Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Difundieron una carta con contenido sexual presuntamente enviada por Trump a Epstein

Nicolás Maduro vestido de fajina.

Tras la advertencia de EEUU, Maduro intenta que el conflicto no escale: "Respeto a Trump, lo invito a dialogar"

La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía instruyó a los beneficiarios del TPD a prepararse para regresar a Venezuela.

Donald Trump podría expulsar a unos 600.000 refugiados venezolanos de Estados Unidos

Javier Milei cerró su viaje en EEUU y regresa al país para las elecciones bonaerenses

Milei cierra su gira por Estados Unidos y regresa al país para las elecciones legislativas bonaerenses

Rating Cero

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
play

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

últimas noticias

Las elecciones bonaerenses se desarrollaron el domingo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar y dónde pagarla

Hace 5 minutos
Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Hace 12 minutos
El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Hace 34 minutos
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 40 minutos
play
Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Hace 52 minutos