Crisis en Nepal: golpearon y tiraron al río al ministro de finanzas

Las redes sociales mostraron los incidentes en medio de una ola de violencia. También fueron agredidos el exprimer ministro Sher Bahadur Deuba, y su esposa Arzu Rana Deuba, ministra de Asuntos Exteriores.

El funcionario fue arrojado al río Bagmati durante una protesta masiva.

El ministro de Finanzas de Nepal , Bishnu Prasad Paudel , fue perseguido y agredido por manifestantes durante ola de violencia que estalló en el país tras la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli.

En un video viralizado en redes sociales , se observa al funcionario corriendo por las calles de Katmandú mientras es seguido por una multitud. Se ve que un manifestante lo patea, provocando su caída al suelo antes de levantarse rápidamente. Finalmente intentó huir y lo obligaron a escapar por un río.

Este martes, el presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel , aceptó la renuncia de KP Sharma Oli, según comunicó a la agencia de noticias Xinhua su asesor de prensa, Kiran Pokharel. Lo hizo para encontrar una solución política a los problemas que enfrenta el país.

"Teniendo en cuenta la situación anómala del país, he dimitido del cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy", sostuvo en una carta enviada al Presidente de ese país, Ram Chandra Poudel .

Según medios de Nepal, el ex primer ministro, Sher Bahadur Deuba, y su esposa Arzu Rana Deuba, ministra de Asuntos Exteriores, fueron agredidos violentamente en su casa por un grupo de manifestantes.

En las redes sociales circularon videos que muestran cómo los manifestantes detienen a la pareja y la golpean, incluso con algunos muebles. Además, se puede apreciar a Sher Bahadur Deuba escoltado por agentes de seguridad con manchas de sangre en la ropa.

El lunes estallaron protestas en Katmandú y otras partes del país, por lo que se impuso el toque de queda en las tres ciudades del valle de Katmandú, a saber, Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur, cierra un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Nepal Las autoridades levantaron la prohibición sobre las redes sociales pero los disturbios continúan. Redes Sociales

Cómo comenzó el conflicto en Nepal

Nepal vive una ola de violentas manifestaciones masivas lideradas por jóvenes de la generación Z, que salieron a las calles para protestar contra la corrupción y el bloqueo de una serie de redes sociales.

En la capital, Katmandú, la protesta comenzó de forma pacífica, pero se tornó violenta cuando los manifestantes tumbaron las barricadas que les impedían marchar hacia el edificio del Parlamento, al que algunos lograron acceder.

En respuesta, la Policía disparó cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso recurrió a fuego real, lo que solo calentó la ira de los manifestantes. Las autoridades levantaron este martes la prohibición sobre las redes sociales pero los disturbios continuaban.