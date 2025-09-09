9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Las manifestaciones contra la censura digital y la corrupción derivaron en una violenta represión que dejó como saldo 19 muertos, edificios incendiados y la dimisión del primer ministro.

Por
Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Nepal atraviesa una de las peores crisis sociales y políticas de las últimas décadas. Las protestas masivas, originadas por el bloqueo a las redes sociales y amplificadas por denuncias de corrupción y nepotismo, ya dejaron al menos 19 muertos, más de 300 heridos, decenas de edificios incendiados y la renuncia del primer ministro Sharma Oli, quien ocupaba el cargo desde julio del 2024.

El funcionario fue arrojado al río Bagmati durante una protesta masiva.
Te puede interesar:

Crisis en Nepal: golpearon y tiraron al río al ministro de finanzas

El estallido comenzó cuando el Gobierno dispuso la prohibición de acceso a 26 plataformas digitales, entre ellas Facebook, Instagram y X. La medida, presentada como un intento de “ordenar” el uso de redes, fue leída por amplios sectores juveniles como un acto de censura. Con la consigna #nepobabies, miles de estudiantes y jóvenes de la llamada Generación Z salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades.

La represión estatal, el toque de queda y el despliegue de fuerzas de seguridad no frenaron las movilizaciones. Por el contrario, intensificaron la protesta: el Parlamento, el Tribunal Supremo, la Fiscalía y sedes de partidos fueron incendiados. También hubo ataques a residencias de dirigentes políticos y escenas de violencia que circularon globalmente, como la del ministro de Finanzas, Bishnu Paudel, obligado por manifestantes a meterse desnudo en un río.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1965484960762229083&partner=&hide_thread=false

En medio de la escalada, Oli presentó su renuncia al presidente Ramchandra Paudel. En una carta oficial, reconoció las “circunstancias extraordinarias” y dijo que dejaba el cargo para facilitar “una solución política constitucional”. A su salida se sumó la del ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien denunció que el Estado “eligió la represión y los asesinatos” en lugar de responder con mecanismos democráticos.

La protesta ya es conocida como la “revuelta de la Generación Z”. Más allá del bloqueo a las redes sociales, puso en el centro las acusaciones de corrupción estructural y de nepotismo en el aparato político. La situación paralizó el funcionamiento de instituciones, obligó a suspender vuelos en el aeropuerto internacional de Katmandú y expuso la fragilidad del sistema político nepalí.

El desenlace inmediato es la renuncia del primer ministro, pero el trasfondo es una crisis de legitimidad que atraviesa a la dirigencia y que plantea un escenario abierto para el futuro del país.

Noticias relacionadas

Los Jefes de Estado llegarán a Nueva York en los últimos días de septiembre.

Se reúne la Asamblea General de la ONU con el foco puesto en Gaza: cómo impactará en el conflicto de Medio Oriente

La obra de Banksy en los Tribunales Reales de Justicia de Londre fue inaugurada este lunes.

Londres: eliminarán la última obra de Banksy y podrían revelar su identidad después de 25 años

Por el atentado murió Sarah Mendelson, una argentina que vivía en Jerusalén desde hace años

El brazo armado de Hamas se atribuyó el atentado en Jerusalén donde murió una argentina

Hamás confirmó el ataque, pero no precisó si hubo heridos.

Israel atacó a la cúpula de Hamás en Qatar en medio de las negociaciones por Gaza

Manifestantes incendiaron el Parlamento y otros edificios gubernamentales.

Crisis en Nepal: manifestantes incendiaron el Parlamento tras la renuncia del primer ministro

Israel recrudeció sus ataques sobre la Ciudad de Gaza.

Israel ordenó la evacuación de la Ciudad de Gaza ante los próximos ataques

Rating Cero

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
play

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

últimas noticias

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Hace 10 minutos
El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Hace 32 minutos
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 38 minutos
play
Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Hace 50 minutos
Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA.

Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA: cuáles son

Hace 1 hora