Crisis institucional en Perú: dura represión de la policía en las calles de Lima.

C on la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte a la presidencia de Perú, la sexta en seis años, el país andino no puede salir de la crisis en la que está inmersa hace mucho tiempo producto de la baja calidad de buena parte de su clase política.

"Hay personas heridas. Es una locura lo que está pasando. La gente está muy enojada con la policía. La situación es de caos absoluto", narró el periodista de C5N, Gabriel Michi, desde el lugar de los hechos. "Los manifestantes consideran a Boluarte como una traidora porque ella era vicepresidenta, había dicho que no iba a participar de su destitución y al final terminó resultado presidenta", agregó Michi.

"Estamos viviendo una represión en su máxima expresión. Estamos apenas a un día del golpe de Estado que en el día de ayer se ejerció en el país. Un golpe de Estado parlamentario avalado por las fuerzas armadas", dijo una de la manifestantes a C5N.

Represión en Perú

"Hoy estamos todos movilizados. No reconocemos un gobierno de facto, usurpador, ni a un Congreso golpista. No vamos a dejar que nos gobiernen los que no ganaron en las urnas. No nos representan, nos declaramos en insurgencia hasta que se restituya el orden democrático", agregó.

"No vamos a permitir que lo sigan humillando. Está preso por el delito de rebelión. Rebelión es lo que van a ver ahora a partir del golpe de Estado. Nos meterán preso a todos entonces. No se van a salir con la suya. La lucha continua. Nadie se va a su casa hasta que se reconstituya el orden del país", completó.

Represion en Perú

Boluarte descartó adelantar las elecciones y Castillo quedó en “detención preliminar”

Boluarte descartó este jueves el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026, reclamado por algunos sectores ante la crisis institucional del país, mientras la Justicia impuso siete días de “detención preliminar” para Castillo y confirmó que lo investiga por rebelión y conspiración.

“La Constitución es la carta magna que debemos obedecer todos los peruanos y la elección ha sido hasta el 28 de julio de 2026”, respondió Boluarte a una consulta sobre el eventual anticipo de los comicios, en una breve conferencia de prensa a las puertas del Palacio de Gobierno.

Por otra parte, el magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso “siete días de detención preliminar” para Castillo, “investigado por el delito de rebelión y alternativamente conspiración”, informó esta tarde el Poder Judicial.