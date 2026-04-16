A tres años del conflicto en Sudán, reportan millones de desplazados y una crisis humanitaria sin precedentes

Mientras los ojos del mundo están posados en Medio Oriente, el conflicto armado en el país africano viene provocando una de las mayores crisis de refugiados de de la historia reciente, con millones de personas afectadas por la violencia, el hambre y la falta de asistencia. Cómo ayudar desde la Argentina.

A tres años del inicio del conflicto armado, Sudán atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de la historia reciente , con un impacto creciente tanto dentro de sus fronteras como en toda la región. El país africano se ha convertido en el epicentro del mayor desplazamiento forzado a nivel global, con más de 11,6 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, ya sea internamente o en busca de refugio en otros países.

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El conflicto actual, ya que el país ha sufrido varios a lo largo de su historia, comenzó el 15 de abril de 2023 . Los combates estallaron en la capital, Jartum, y se extendieron rápidamente por todo el país. Esta guerra enfrenta a dos facciones militares rivales: las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que dieron un golpe de estado conjunto en 2021 para luego comenzar a disputarse el poder.

Desde entonces, el total de personas desplazadas , más de 4,4 millones han cruzado las fronteras hacia países vecinos como Chad, Egipto, Sudán del Sur o Etiopía , en un intento por escapar de la violencia generalizada. Esta cifra posiciona a la población sudanesa como la mayor comunidad de refugiados de África en la actualidad. Sin embargo, la mayoría de quienes huyen permanece dentro del propio territorio sudanés, donde más de 6,8 millones de personas viven en condiciones de desplazamiento interno, muchas veces sin acceso a servicios básicos ni garantías de seguridad.

Mohammed, refugiado sudanés, junto a cuatro de sus hijos en el campamento de Korsi, en República Centroafricana. Créditos ACNUR - Josselin Brémaud (1)

La magnitud de la crisis se explica por la persistencia del conflicto armado, que no solo ha destruido infraestructuras esenciales, sino que también ha limitado severamente el acceso a asistencia humanitaria. Millones de personas enfrentan dificultades para acceder a agua potable, atención médica y alimento s, en un contexto marcado por la inseguridad constante y los ataques contra civiles. Organismos internacionales advierten que estas condiciones han derivado en niveles extremos de vulnerabilidad, con situaciones de hambruna confirmadas en varias regiones del país.

Según detalla el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en términos alimentarios, el panorama es particularmente alarmante. Más de 21 millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda, mientras que cerca de 3,7 millones de niños, junto con mujeres embarazadas o en período de lactancia, presentan cuadros de desnutrición. En algunas zonas del norte de Darfur, los registros indican niveles récord, con más de la mitad de los niños pequeños afectados por malnutrición.

El deterioro de las condiciones de vida se agrava por el uso de la ayuda humanitaria como herramienta de presión en el conflicto. Las restricciones de acceso, los bloqueos y los obstáculos burocráticos dificultan la entrega de suministros esenciales, en una práctica que contraviene el derecho internacional humanitario. Esta dinámica no solo intensifica la crisis, sino que también prolonga el sufrimiento de millones de personas que dependen de esa asistencia para sobrevivir.

Un conflicto que afecta particularmente a las mujeres

Uno de los aspectos más críticos del conflicto es el impacto diferenciado sobre mujeres y niñas, quienes enfrentan riesgos elevados de violencia sexual, explotación y secuestros. En zonas como El Fasher, organismos internacionales han denunciado el uso sistemático de la violación como arma de guerra. La magnitud de estos abusos, sin embargo, podría ser aún mayor de lo que reflejan las estadísticas disponibles, debido al subregistro generado por el temor a represalias y al estigma social.

Refugiados sudaneses llegan a la frontera en Adre, Chad, tras huir de Sudán. Créditos ACNUR - Andrew McConnell (1)

El desplazamiento masivo también ha generado una presión significativa sobre los países vecinos, que reciben a millones de refugiados en contextos ya marcados por limitaciones económicas y sociales. A pesar de estas dificultades, estas naciones han mantenido políticas de acogida, aunque enfrentan crecientes desafíos en términos de acceso a alimentos, servicios de salud y educación. En Chad, por ejemplo, se han detectado altos niveles de desnutrición entre los recién llegados, tanto en niños como en mujeres embarazadas.

Este escenario configura un círculo vicioso en el que el hambre, la violencia y el desplazamiento se retroalimentan. La inseguridad alimentaria impulsa nuevas olas migratorias, mientras que el desplazamiento incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, dificultando aún más cualquier intento de recuperación. La falta de financiamiento internacional agrava esta situación, limitando la capacidad de respuesta de las organizaciones humanitarias que operan en el terreno.

La situación también plantea desafíos estructurales a largo plazo. La prolongación del conflicto no solo impide el retorno de las personas desplazadas, sino que también compromete las posibilidades de reconstrucción económica y social del país. La pérdida de capital humano, la destrucción de infraestructura y la fragmentación del tejido social configuran un escenario complejo que requerirá años de inversión y estabilidad para revertirse.

Cómo ayudar desde la Argentina

En este contexto, referentes del sector humanitario advierten sobre la necesidad de una acción urgente y sostenida. Alfredo Botti, director ejecutivo de Fundación ACNUR Argentina, señaló que Sudán representa actualmente “la mayor crisis de desplazamiento y la peor crisis humanitaria del mundo”, en un escenario que además coincide con uno de los niveles de financiamiento global más bajos de las últimas décadas.

Desde Argentina, la Fundación ACNUR impulsa campañas de concientización y recaudación de fondos para colaborar con la respuesta humanitaria. La entidad busca acercar información a la sociedad sobre la magnitud de la crisis y canalizar ayuda directa hacia las personas afectadas, en un esfuerzo por ampliar la base de apoyo en un escenario global marcado por múltiples emergencias simultáneas.

Desde nuestro país, es posible colaborar con esta emergencia ingresando en FUNDACIONACNUR.ORG/DONA.