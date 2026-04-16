Conflicto en Medio Oriente: el FMI adelanta que la inflación subirá y el crecimiento mundial será más lento La titular del organismo, Kristalina Georgieva, analizó los impactos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. "En el peor de los casos, con un conflicto prolongado, podríamos ver números mucho peores", advirtió. Por + Seguir en







"Estamos evaluando los impactos", señaló la titular del FMI.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anticipó este jueves que debido al la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel y Irán la inflación subirá y el crecimiento mundial será más lento de lo previsto. Así lo aseguró en la reunión de primavera celebrada en Washington donde advirtió: "En el peor de los casos, con un conflicto prolongado, podríamos ver números mucho peores".

"Estamos evaluando los impactos y lo que reconocemos es un alto nivel de incertidumbre, porque no sabemos la duración del conflicto. Ahora tenemos un alto el fuego; oramos para que el alto el fuego se convierta en una paz duradera, pero eso aún no se ha logrado", expresó en un primer momento Georgieva, en referencia al anuncio realizado por el presidente Donald Trump.

Pese a manifestar "no saber" cuánto daño físico se causaría a la infraestructura, la titular del FMI recordó que "hemos presentado al mundo nuestras proyecciones y es un rango muy amplio": "Si la guerra termina rápido, el crecimiento se ralentizará, la inflación subiría, pero de forma manejable. El crecimiento se ralentizaría del 3.4% del año pasado al 3.1%, la inflación subiría del 3.8% al 4.4%"

"Pero en el peor de los casos, un conflicto prolongado y doloroso, podríamos ver números mucho peores, hasta una caída del crecimiento al 2%, lo que para algunos países significaría recesión", advirtió.

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