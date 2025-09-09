Donald Trump criticó el ataque de Israel contra la cúpula de Hamás en Qatar

El presidente de Estados Unidos cuestionó la ofensiva israelí contra Doha y marcó que se comunicó con Benjamin Netanyahu. "Me dijo que quiere la paz", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cuestionó el ataque de Israel a los líderes de Hamás que se encuentran en Doha , en lo que representó la primera operación militar del gobierno de Benjamin Netanyahu contra Qatar, país mediador en las negociaciones de paz para alcanzar un alto el fuego en Gaza.

En una publicación en la red social Truth Social, Trump se despegó de la decisión de Israel : "El Ejército de los Estados Unidos notificó a la Administración Trump que Israel estaba atacando a Hamás, que, lamentablemente, se encontraba en una zona de Doha, la capital de Qatar. Esta fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no por mí".

"Bombardear unilateralmente el interior de Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos , que está trabajando muy duro y asumiendo valientemente riesgos con nosotros para negociar la paz, no favorece los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado del sufrimiento de los habitantes de Gaza, es un objetivo loable", enfatizó en esta línea.

En tanto, detalló las medidas que resolvió: "Inmediatamente ordené al enviado especial Steve Witkoff que informara a los qataríes del inminente ataque, lo cual hizo, pero, por desgracia, demasiado tarde para detenerlo. Considero a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y me siento muy mal por el lugar del ataque. Quiero que se libere a TODOS los rehenes y se entreguen los cadáveres de los fallecidos, y que esta guerra TERMINE, ¡YA!"

En tal sentido, remarcó que se comunicó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu : "También hablé con el primer ministro Netanyahu después del ataque. El primer ministro me dijo que quiere la paz. Creo que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la PAZ. También hablé con el emir y el primer ministro de Qatar, y les agradecí su apoyo y amistad hacia nuestro país".

"Les aseguré que algo así no volverá a suceder en su territorio. He ordenado al secretario de Estado, Marco Rubio, que finalice el acuerdo de cooperación en materia de defensa con Qatar", concluyó.

El ataque de Israel a la cúpula de Hamás en Qatar en medio de las negociaciones por Gaza

Israel atacó a los líderes de Hamás que se encuentran en Doha, según confirmaron funcionarios israelíes este martes, en lo que representa la primera operación militar del gobierno de Benjamin Netanyahu contra Qatar, país mediador en las negociaciones de paz para alcanzar un alto el fuego en Gaza.

Fuentes israelíes confirmaron el ataque a CNN y señalaron que uno de los objetivos era el principal negociador de Hamás, Khalil Al-Hayya. También el grupo terrorista palestino, que utiliza la capital qatarí como cuartel general fuera de la Franja, reconoció que fue objeto de una agresión.

Poco después de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron en un comunicado que habían llevado a cabo "un ataque preciso contra los altos mandos de la organización terrorista Hamás" y que "se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo el uso de munición de precisión".

"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista, y son directamente responsables por la brutal masacre del 7 de octubre. Han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel", afirmaron.

Aunque no precisaron dónde se realizó el ataque, un funcionario israelí confirmó a AP que fue en Doha. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció en un comunicado que la decisión fue de su gobierno. "Israel lo inició, Israel lo llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", sostuvo.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, sostuvo que se trató de una "agresión criminal" y "cobarde" que constituye una "flagrante violación de las leyes y normas internacionales". "Al tiempo que condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar subraya que no tolerará este comportamiento imprudente e irresponsable de Israel", aseguró en X.

Qatar es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en Medio Oriente y es sede de la Base Aérea Al-Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región, que fue atacada por Irán durante la guerra de los 12 días contra Israel.