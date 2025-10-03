Crisis en Disney: la asistencia a los parques llegó a un mínimo histórico en 2025 Los turistas se sorprendieron por la poca concurrencia en los juegos del complejo de entretenimientos en Estados Unidos. Por







Los parques estuvieron prácticamente vacíos en el mes de septiembre de 2025. Redes Sociales

Los parques de Disney en Florida, Estados Unidos, tuvieron un mes de septiembre con una recaudación mínima de visitantes. Esto quedó retratado en los videos de los turistas donde se ve un panorama casi "fantasma".

Además, los tiempos de espera se redujeron a un promedio de solo 26 minutos por juego durante el mes de septiembre, lo que marca el mes con menor cantidad de multitudes del año hasta el momento.

Esto contrasta con las épocas de verano en que el parque se llenó muchísimo y había largas colas para cada una de las atracciones. También los usuarios de las redes sociales se sorprendieron de ver a Disney World tan tranquilo.

Embed #magickingdom #waltdisneyworld #disneytips ♬ original sound - Juliet Nuzzo @julietandbeyond disney world has super low crowds right now! this has been such an amazing week to visit the parks. if you're looking for a low crowd time of year to visit disney world i highly recommend the week AFTER labor day. it corresponds with a lot of kids being back in school so the park is practically empty...if you don't believe me check out these magic kingdom wait times #disneyworld

Un visitante de TikTok escribió: “¡Disney World tiene muy poca afluencia de público ahora mismo! ¡Ha sido una semana increíble para visitar los parques!”. Acto seguido mostró una imagen con los tiempos de espera en Fantasyland: apenas cinco minutos, igual que los juegos It's a Small World y Under the Sea Journey of the Little Mermaid, además de diez minutos para The Barnstormer, Enchanted Tales with Belle y Prince Charming Regal Carrousel.