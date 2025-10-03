3 de octubre de 2025 Inicio
Crisis en Disney: la asistencia a los parques llegó a un mínimo histórico en 2025

Los turistas se sorprendieron por la poca concurrencia en los juegos del complejo de entretenimientos en Estados Unidos.

Los parques estuvieron prácticamente vacíos en el mes de septiembre de 2025.

Los parques de Disney en Florida, Estados Unidos, tuvieron un mes de septiembre con una recaudación mínima de visitantes. Esto quedó retratado en los videos de los turistas donde se ve un panorama casi "fantasma".

Además, los tiempos de espera se redujeron a un promedio de solo 26 minutos por juego durante el mes de septiembre, lo que marca el mes con menor cantidad de multitudes del año hasta el momento.

Esto contrasta con las épocas de verano en que el parque se llenó muchísimo y había largas colas para cada una de las atracciones. También los usuarios de las redes sociales se sorprendieron de ver a Disney World tan tranquilo.

Un visitante de TikTok escribió: “¡Disney World tiene muy poca afluencia de público ahora mismo! ¡Ha sido una semana increíble para visitar los parques!”. Acto seguido mostró una imagen con los tiempos de espera en Fantasyland: apenas cinco minutos, igual que los juegos It's a Small World y Under the Sea Journey of the Little Mermaid, además de diez minutos para The Barnstormer, Enchanted Tales with Belle y Prince Charming Regal Carrousel.

El Daily Mail informó que intentó obtener la posición oficial de Disney Parks respecto a la baja concurrencia, aunque la compañía sostiene en su sitio web: “¡Siempre es un buen momento para visitar los parques temáticos de Disney!”.

El portal británico aclaró que los períodos con menor asistencia suelen ser desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, antes de Acción de Gracias, y entre mediados de enero y mediados de marzo.

