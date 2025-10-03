Estados Unidos volvió a atacar a una lancha cerca de las costas de Venezuela

Este ataque es el cuarto de su tipo desde que el gobierno de Estados Unidos empezó, a principios de septiembre, a realizar estas operaciones militares extrajudiciales y sin contar con autorización del Congreso.

Estados Unidos volvió a atacar una lancha cerca de las costas de Venezuela porque supuestamente transportaba estupefacientes prohibidos. Así lo confirmó el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, mediante su cuenta de X, en donde además detalló que murieron los cuatro tripulantes que se encontraban en la embarcación.

"Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron", dijo Hegseth sobre la ofensiva que "se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela".

En su publicación, el secretario de Defensa norteamericano también compartió un video en el que se observa el momento en que la supuesta lancha narcotraficante fue atacada por un misil aéreo. La embarcación se incendió al instante y luego se hundió en el oceáno.

Este ataque es el cuarto de su tipo desde que el gobierno de Estados Unidos empezó, a principios de septiembre, a realizar estas operaciones militares extrajudiciales y sin contar con autorización del Congreso .

"¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense!", aseguró Hegseth en su publicación. Minutos más tarde, el Presidente Donald Trump compartió el mismo video de la lancha en su red social, Truth, y dijo que "iba cargada con suficientes drogas para matar a entre 25.000 y 50.000 personas".

Tanto en este último ataque, como en los anteriores, las autoridades estadounidenses no aportaron ninguna prueba sobre la carga que transportaban las embarcaciones ni las personas que fueron asesinadas a bordo.

Venezuela denunció la presencia de aviones de combate de Estados Unidos

El día anterior a que se produjera este cuarto ataque a una lancha cerca de las costas de Venezuela, el país latinoamericano había denunciado la presencia de al menos cinco aviones de combate de Estados Unidos que sobrevolaron cerca de sus fronteras. Así lo aseguró el ministro de Defensa local, Vladimir Padrino López, mediante una comunicación oficial.

"Es una gran amenaza contra la seguridad de la nación", dijo Padrino López. "No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional", advirtió el ministro después de comunicar que el sistema de defensa aéreo había detectado más de cinco aviones vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35 mil pies, dentro de la región de Maiquetía, al norte del país.

De esta manera, crece la tensión en la región por una posible guerra abierta entre Venezuela y Estados Unidos. Se espera un aumento de la violencia, ya que se filtró un memorándum de la Casa Blanca enviado al Congreso en el que anticipa que se intensificará la guerra contra las drogas.

En el documento, Trump califica como "combatientes ilegales" a los miembros de las organizaciones que se dedican al narcontráfico. Para el mandatario estadounidense, uno de los criminales más importante y peligroso es el propio Presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En agosto pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de captura internacional contra Maduro por considerarlo el lider del Cartel de los Soles.