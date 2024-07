Costa Rica ofreció asilo político a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

Tras conocerse el resultado de la oposición, Maduro advirtió: "No habrá perdón, habrá justicia"

Costa Rica otorga asilo político a María Corina Machado y Edmundo González, así como a aquellas personas que sufran persecución política en Venezuela, especialmente a quienes están bajo protección de la Embajada Argentina en Caracas.@EdmundoGU @MariaCorinaYA @OEA_oficial… pic.twitter.com/IudXhxBaOR — Presidencia de la República (@presidenciacr) July 30, 2024

El gobierno costarricense también ofreció asilo a todas aquellas personas "que sufran persecución política en Venezuela", en especial a quienes están bajo protección de la Embajada Argentina en Caracas.

El gobierno de Nicolás Maduro amenaza con enviar a la cárcel a Corina Machado y Edmundo González

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela , Jorge Rodríguez, quien además de ser uno de los políticos venezolanos más cercanos a Nicolás Maduro es hermano de hermano de la vicepresidenta electa, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia son los "jefes de la conspiración fascista" y deben ir presos.

"Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron", señaló Rodríguez.

"Cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad", agregó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.