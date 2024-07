El gobierno de Nicolás Maduro amenaza con enviar a la cárcel a Corina Machado y Edmundo González: "Jefes de la conspiración fascista"

"Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron ", señaló Rodríguez.

"Cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad", agregó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

El pronunciamiento se da horas después de que la líder de la oposición y el candidato de ese espacio anunciaran que tenían las actas que demostraban que Maduro había sido derrotado en las elecciones del domingo por 3,5 millones de votos y convocaran a una manifestación.

"Todo ese supuesto comando no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y el fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República", insistió Rodríguez.

Venezuela: 11 civiles muertos en protestas contra reelección de Maduro

Al menos once civiles han muerto en las protestas en contra de la reelección del presidente izquierdista Nicolás Maduro que estallaron en Caracas y otras ciudades de Venezuela, informaron este martes cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos.

"Hay once personas fallecidas en estas protestas. Cinco de estas personas (fueron) asesinadas en Caracas. Nos preocupa el uso de armas de fuego en estas manifestaciones", declaró Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, al detallar que entre los muertos hay dos menores de edad.