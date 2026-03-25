Cuáles son los cinco puntos que Irán le propuso a Estados Unidos para finalizar la guerra El canal de televisión estatal iraní difundió la contrapropuesta que la república islámica le hizo a la gestión de Donald Trump tras rechazar su plan de 15 pasos. Por + Seguir en







Teherán, capital de Irán. AFP

Irán recibió un plan de 15 puntos de parte de Estados Unidos para terminar la guerra que inició el presidente Donald Trump junto a Israel, pero el canal estatal iraní Press TV afirmó que, según un funcionario anónimo, la república islámica rechazó el plan y propuso sus propios cinco puntos para terminar el conflicto bélico.

Por otro lado, un alto funcionario iraní dijo a la agencia Reuters que la respuesta inicial del régimen a la propuesta de paz “no es positiva”, pero que seguirán estudiándola.

“Irán pondrá fin a la guerra cuando lo decida y cuando se cumplan sus condiciones”, declaró el funcionario iraní a Press TV y añadió que Teherán continuará sus duros ataques en todo Medio Oriente. Al igual que todos los canales de televisión estatales, mostró una contrapuesta de paz elaborada por el gobierno.

La propuesta de cinco puntos de Irán para Estados Unidos El cese de los asesinatos de sus funcionarios. Medidas para garantizar que no se librara ninguna otra guerra contra el país Reparaciones por la guerra. El fin de las hostilidades. El “ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz”. Con lo expuesto por Trump hasta este miércoles, lo más probable es que rechace esta lista de propuestas. Principalmente, debido a la exigencia de reparaciones y la reivindicación de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, que el mandatario estadounidense pretende controlar.

Los 15 puntos propuestos por Estados Unidos a Irán Según consignó el Canal 12 de Israel, la propuesta fue girada por un grupo de asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e incluye una iniciativa para suspender inmediatamente las hostilidades por 30 días. Ahora, se espera la respuesta del Gobierno de Irán.