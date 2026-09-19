19 de septiembre de 2026 Inicio
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Dinamarca se mostró optimista con el acuerdo sobre la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

Tras el anuncio de Donald Trump, la primera ministra, Mette Frederiksen, aseguró que este tratado "reconoce la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

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Dinamarca se mostró optimista con el acuerdo sobre la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

Tras el anuncio de Donald Trump sobre un pacto con Dinamarca y Groenlandia que permitirá extender el despliegue militar de Washington en la isla, las autoridades danesas se mostraron optimistas. La primera ministra, Mette Frederiksen aseguró que este acuerdo "reconoce la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que habrá un acuerdo por Groenlandia. 
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Trump anunció un acuerdo para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

Después de varios meses de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con apoderarse del territorio, pareciera que las tres partes llegaron a un acuerdo. Según el mandatario este pacto le daría a EE.UU "el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras numerosas preocupaciones estadounidenses".

El mensaje de Donald Trump con la confirmación de la intervención a Groenlandia.

El mensaje de Donald Trump con la confirmación de la intervención a Groenlandia.

La primera ministra de Dinamarca aseguró que el acuerdo será firmado la semana que viene durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras que el Ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, aseguró en redes que "la semana que viene podría ser una buena semana… tanto para Groenlandia como para Dinamarca y Estados Unidos".

En esa línea añadió "es de esperar que este período de incertidumbre sea reemplazado por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte y, por lo tanto, también nuestra seguridad compartida dentro de la OTAN y Europa, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino".

Donald Trump anunció un acuerdo para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un pacto con Dinamarca y Groenlandia que permitirá extender el despliegue militar de Washington en la isla, con nuevas facultades para su defensa y restricciones a terceros países, en una iniciativa que será formalizada la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU.

Según Trump, el pacto "otorga a los Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", amplía sus instalaciones y obtiene derechos de sobrevuelo, además de impedir que sus adversarios establezcan bases o realicen determinadas inversiones sensibles sin autorización expresa de su gobierno.

El contenido completo todavía no fue difundido, pero funcionarios estadounidenses señalaron que el entendimiento garantizará acceso permanente a Groenlandia y habilitará un aumento de la infraestructura militar si las necesidades estratégicas lo requieren. Estados Unidos ya dispone allí de la base espacial de Pituffik, ubicada en el noroeste del territorio.

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