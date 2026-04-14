14 de abril de 2026 Inicio
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El FMI recorta la proyección de crecimiento para Argentina y alerta por el impacto global de la guerra

El organismo ajustó a la baja su previsión para 2026 y advirtió que la guerra en Medio Oriente podría derivar en un shock energético con efectos sobre la inflación, el comercio y la actividad mundial.

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Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a encender luces de advertencia sobre la economía global, en un contexto atravesado por la escalada bélica en Medio Oriente. En la presentación de su informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, sostuvo que el escenario internacional se deterioró de forma abrupta tras el conflicto y sus consecuencias sobre el mercado energético.

Kristalina Georgieva, titular del FMI.
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El diagnóstico incluye un recorte en las proyecciones para la Argentina: el crecimiento estimado para este año se ubica ahora en 3,5%, medio punto por debajo de lo previsto a comienzos de 2026. Aun así, el Fondo mantuvo sin cambios su previsión de expansión del 4% para 2027.

Más allá del ajuste, el organismo conserva una mirada relativamente favorable sobre el rumbo local. Proyecta una desaceleración de la inflación hasta un promedio de 30,4% este año y una reducción adicional hacia 2027, cuando podría ubicarse en torno al 15%. También anticipa mejoras graduales en el frente externo y en el mercado laboral, con menor déficit de cuenta corriente y una leve caída del desempleo.

El informe, sin embargo, pone el foco en los riesgos globales. Bajo un escenario base el crecimiento mundial sería de 3,1% este año, por debajo de lo estimado anteriormente. La inflación, en ese marco, mostraría una leve aceleración.

FMI
El FMI emiti&oacute; un nuevo informe.

El FMI emitió un nuevo informe.

Pero el Fondo advierte que la situación podría agravarse. Si el conflicto se intensifica o se prolonga, con interrupciones más severas en el suministro energético, la expansión global podría desacelerarse hasta el 2,5% y la inflación trepar por encima del 5%. En un escenario más extremo, con tensiones financieras y expectativas desancladas, el crecimiento se acercaría a niveles compatibles con una recesión global.

Uno de los principales factores de preocupación es el eventual cierre prolongado del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas. Según el organismo, un shock de estas características impactaría en los costos de producción, tensionaría las cadenas de suministro y erosionaría el poder adquisitivo a nivel global.

El FMI identifica tres canales de transmisión del impacto: el encarecimiento de la energía como shock de oferta, la posibilidad de una espiral de precios y salarios si las expectativas se desalinean, y el endurecimiento de las condiciones financieras, con mayor volatilidad, salida de capitales y fortalecimiento del dólar.

En este contexto, el organismo recomendó cautela en la respuesta de política económica. Sugirió priorizar la estabilidad de precios en caso de presiones inflacionarias persistentes, evitar medidas generalizadas como controles o subsidios amplios, y en su lugar aplicar ayudas focalizadas y temporales. También dejó abierta la puerta a intervenciones puntuales en los mercados cambiarios o de capitales si las condiciones lo justifican.

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