23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Quini 6: los resultados del sorteo 3350 del domingo 22 de febrero de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026.

Redes Sociales

El sorteo 3.350 del Quini 6 de este domingo 22 de febrero repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 21 de febrero de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3859 del sábado 21 de febrero de 2026

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

Números ganadores: 39 - 00 - 45 - 27 - 36 - 05

6 aciertos: vacante. Premio: $ 7.876 millones

5 aciertos: 8 ganadores. Premio: $3.777.043,50

4 aciertos: 676 ganadores. Premio: $15.737,68

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

Números ganadores: 04 - 11 - 15 - 17 - 22 - 25

6 aciertos: vacante. Premio: $1.693.601.349,30

5 aciertos: 102 ganadores. Premio: $296.238,71

4 aciertos: 3.784 ganadores Premio: $3.000,00

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

Números ganadores: 05 - 08 - 17 - 31 - 37 - 45

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $600.000.000,00

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

Números ganadores: 02 - 09 - 10 - 14 - 28 - 38

5 aciertos: 0 ganadores. Premio: $270.965.412,00

Pozo extra: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

6 aciertos: 1.865 ganadores. Premio: $83.109,92

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.351 del Quini 6 se realizará el miércoles 25 de febrero a las 21.15. Pozo estimado: $14.650.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del domingo 15 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3348 del domingo 15 de febrero de 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 21 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3857 del sábado 14 de febrero de 2026

En total son tres los detenidos.

Cayó un ex gendarme por un millonario robo "boquetero" a una relojería en Lomas de Zamora

Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica: a qué hora llega la lluvia este lunes en la Ciudad de Buenos Aires

El hombre  quedó tendido sobre el techo de una vivienda colindante ubicada a menor altura.

Un albañil rozó un cable de alta tensión, recibió una descarga eléctrica y cayó desde un segundo piso

El hombre operaba bajo la modalidad de usura.

Usurero extorsionador: prestaba dinero y les retenía las tarjetas de crédito a sus víctimas

Rating Cero

Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022.

Julieta Poggio, el modelaje y su título de abogado: la vida de Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano 2022

Mariano Martínez protagoniza la obra Ni media palabra junto a Nicolás Cabré y el Bicho Gómez en Carlos Paz.

El secreto mejor guardado de la temporada: quién es la joven que cautivó a Mariano Martínez

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3350 del domingo 22 de febrero de 2026

Hace 1 hora
El estallido en México tras el asesinato de El Mencho.

Cómo fue el operativo militar para asesinar al capo narco "El Mencho" y qué rol tuvo Estados Unidos

Hace 2 horas
Alexander Medina.

El uruguayo Alexander Medina es el nuevo DT de Estudiantes de La Plata

Hace 2 horas
En total son tres los detenidos.

Cayó un ex gendarme por un millonario robo "boquetero" a una relojería en Lomas de Zamora

Hace 2 horas
Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022.

Julieta Poggio, el modelaje y su título de abogado: la vida de Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano 2022

Hace 2 horas