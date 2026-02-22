Quini 6: los resultados del sorteo 3350 del domingo 22 de febrero de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026.

El sorteo 3.350 del Quini 6 de este domingo 22 de febrero repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Números ganadores: 39 - 00 - 45 - 27 - 36 - 05

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

Números ganadores: 04 - 11 - 15 - 17 - 22 - 25

6 aciertos: vacante. Premio: $1.693.601.349,30

5 aciertos: 102 ganadores. Premio: $296.238,71

4 aciertos: 3.784 ganadores Premio: $3.000,00

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

Números ganadores: 05 - 08 - 17 - 31 - 37 - 45

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $600.000.000,00

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

Números ganadores: 02 - 09 - 10 - 14 - 28 - 38

5 aciertos: 0 ganadores. Premio: $270.965.412,00

Pozo extra: resultado del domingo 22 de febrero de 2026

6 aciertos: 1.865 ganadores. Premio: $83.109,92

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.351 del Quini 6 se realizará el miércoles 25 de febrero a las 21.15. Pozo estimado: $14.650.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.