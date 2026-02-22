Claudia Sheinbaum habló tras el abatimiento de "El Mencho": "Trabajamos por la paz y la seguridad" La presidenta de México se refirió a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el marco de un operativo del Ejército. "En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", marcó. Por + Seguir en







Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el marco de un espectacular operativo militar en el estado occidental de Jalisco y afirmó que su gestión apunta a "la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar".

En la red social X, Sheinbaum hizo alusión al operativo para abatir a "El Mencho" y la violenta respuesta de las células criminales del CJNG: "La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma".

"Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", agregó en esta línea.

Claudia Sheinbaum tuit El Mencho X De origen humilde y con un historial marcado por la violencia, "El Mencho" ascendió hasta convertirse en el líder indiscutido del Cártel Jalisco Nueva Generación y lo llevó a disputar el poder contra los principales carteles del país. Utilizó violencia paramilitar para lograr sus cometidos, destacando el uso de tácticas inéditas en el narcotráfico mexicano, como el uso de tanques improvisados y drones armados contra rivales y fuerzas de seguridad.

La muerte Oseguera Cervantes en un operativo militar representa una victoria significativa dentro de la nueva ofensiva contra los grupos criminales y podría aliviar la presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había amenazado con lanzar acciones directas en territorio mexicano.