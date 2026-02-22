Claudia Sheinbaum habló tras el abatimiento de "El Mencho": "Trabajamos por la paz y la seguridad"
La presidenta de México se refirió a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el marco de un operativo del Ejército. "En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", marcó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el marco de un espectacular operativo militar en el estado occidental de Jalisco y afirmó que su gestión apunta a "la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar".
En la red social X, Sheinbaum hizo alusión al operativo para abatir a "El Mencho" y la violenta respuesta de las células criminales del CJNG: "La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma".
"Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", agregó en esta línea.
De origen humilde y con un historial marcado por la violencia, "El Mencho" ascendió hasta convertirse en el líder indiscutido del Cártel Jalisco Nueva Generación y lo llevó a disputar el poder contra los principales carteles del país. Utilizó violencia paramilitar para lograr sus cometidos, destacando el uso de tácticas inéditas en el narcotráfico mexicano, como el uso de tanques improvisados y drones armados contra rivales y fuerzas de seguridad.
La muerte Oseguera Cervantes en un operativo militar representa una victoria significativa dentro de la nueva ofensiva contra los grupos criminales y podría aliviar la presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había amenazado con lanzar acciones directas en territorio mexicano.
Quién era "El Mencho", uno de los criminales más buscados del mundo
El hombre más letal de México nació en Michoacán y trabajó en el campo antes de involucrarse en actividades ilícitas. Sus primeros pasos en el negocio del narcotráfico los dio al trasladarse a Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México.
Tras su regreso, se vinculó con el Cártel de Milenio y, después de varias disputas internas, fundó el CJNG, consolidándose como su máximo líder y obteniendo un ascenso en su historial criminal. Según informes de las autoridades mexicanas, se lo describía como un hombre reservado, que evitaba la exposición pública, pero con fama de ser extremadamente violento y estratégico.