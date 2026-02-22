Las imágenes del estallido en México: 14 muertos tras el abatimiento del capo narco "El Mencho" El territorio mexicano atraviesa horas de máxima tensión tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La noticia desató una ola de violencia en distintos estados del país, con bloqueos, enfrentamientos y un clima de incertidumbre que mantiene en vilo a la población. Por + Seguir en







Así está México tras la muere de uno de los capos narcos más buscaos del mundo.

México se encuentra viviendo horas de máxima tensión tras el operativo militar que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). La noticia desató una ola de violencia y caos en distintos estados del país, con bloqueos y enfrentamientos que dejó un saldo de 14 muertos, siete eran miembros de la Guardia Nacional, y 45 detenidos, según fuentes del gobierno mexicano.

Las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron al capo narco en Tapalapa, una localidad de 20.000 habitantes en Jalisco, donde se fundó y operaba su cártel. La noticia, confirmada por un funcionario bajo condición de anonimato, desató un inmediato brote de violencia: en al menos 13 de los 32 estados, incluido Jalisco, se reportaron bloqueos y quema de vehículos, una práctica habitual de los grupos criminales.

Uno de los epicentros del caos es el aeropuerto de Guadalajara, que fue tomado en medio de los enfrentamientos. "La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis entre los pasajeros", aseguró el organismo. Sin embargo, en los últimos minutos, circularon videos en redes sociales que mostraron la situación que vivían los pasajeros en las inmediaciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Rivadavia AM630 (@rivadavia630) El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció a través de su cuenta de X que las clases quedarán suspendidas en su Estado durante el lunes. Asimismo, decretó que el Estado está bajo código rojo y recomendó: No circular por carreteras. Quedarse dentro de casa. Además informó que el servicio de transporte público se encuentra suspendido.

Imágenes del caos en Jalisco En imágenes y videos difundidos por medios y redes sociales, se ven vehículos incendiados atravesados sobre carreteras y columnas de humo visibles a varios metros de distancia, en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes. También circulan imágenes de negocios incendiados en Guanajuato.

Auto incendiado en México Autos incendiados en México por la muerte de "El Mencho" Caos y cortes de caminos en México Por su parte, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, utilizó también su cuenta de X para llevar tranquilidad a los ciudadanos. Señaló que "la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones". En ese marco, confirmó que "existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados", y aconsejó: "Debemos mantenernos informados y en calma". Embed La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



