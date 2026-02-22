La emotiva despedida de Maxi López por su regreso a Europa: "Me recordaron quién soy y de dónde vengo"

Maxi López terminó sus grabaciones con Telefe y se despidió de Argentina con un mensaje emotivo en su Instagram al volar a Suiza para retomar su vida familiar junto a la modelo Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando . " Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo ", reconoció el argentino a sus compatriotas.

"Gracias por cada palabra de aliento, por cada abrazo, por cada mensaje, por cada gesto de respeto y de afecto. En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte . Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa", se sinceró el influencer.

En estos meses, López se reencontró con su ex Wanda Nara en MasterChef Celebrity y participó de la temporada de verano del canal de streaming OLGA. También había confirmado las grabaciones de una serie vertical junto a la madre de sus hijos para Telefe.

El ex jugador de River se emocionó y remarcó: " Argentina no es solo un país... es una forma de sentir . Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí".

" Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer ", se despidió tras asegurar que guardará "en el alma" todo el "amor" que sintió.

Quién es Daniela Christiansson, la novia de Maxi López

Daniela Christiansson es una modelo sueca nacida el 22 de mayo de 1991 en Estocolmo que desarrolló su carrera profesional en el modelaje internacional y se consolidó como figura pública acompañando al exfutbolista Maxi López desde hace más de una década. Según registros biográficos, Christiansson ha trabajado con marcas de moda, participado de eventos de alta costura y se define como activista ambiental y amante de los animales, rasgos que comparte en sus redes sociales.

Su vínculo con Maxi López comenzó en 2014, cuando se conocieron en un restaurante de Milán y, tras un período de acercamiento en Europa, consolidaron una relación estable que continúa hasta la actualidad. La pareja vive parte de su vida familiar en Suiza, junto a su hija Elle, nacida en marzo de 2023 en Londres, y más recientemente con su segundo hijo Lando, que llegó al mundo en diciembre de 2025.

Además de su actividad como modelo, Christiansson ha desarrollado una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de la maternidad, momentos familiares y reflexiones personales. La dinámica digital de la modelo integra su rol de madre con su perfil profesional y su visión sobre bienestar personal y conciencia ambiental, un enfoque que la ha posicionado como una figura con múltiples facetas más allá de su relación con el exfutbolista.