Durante la madrugada del miércoles, un micro de la empresa Llamosas chocó con una Toyota Hilux, cayó al vacío y murieron 37 personas en Perú. Además, los servicios de emergencia detallaron que 25 personas resultaron heridas. El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia.
Un accidente fatal ocurrió en la ruta Panamericana Sur, en el sector de Ocoña en la provincia de Camaná, según medios locales, el micro con destino a la ciudad de Arequipa se descarriló después de chocar con una camioneta, todavía en causas que se desconocen.
El gerente regional de salud de Arequipa en diálogo con RPP informó que "lamentablemente, hasta el momento, se han confirmado 36 fallecidos en el lugar y un fallecido en el centro de salud de Ocoña. Es probable que ya sea la cifra definitiva".
También explicaron que se encuentran tres menores de edad entre los 25 heridos. El alcalde de Ocoña también explicó que el lugar del accidente tiene señalización, "tiene su baranda, tiene su señalización. Pero a veces, por el peso, la excesiva velocidad, por un poco también la imprudencia, a veces llega a pasar estos accidentes y, lamentablemente, es lo que ha pasado; y lo que ha podido ocurrir hoy en la madrugada", aunque es un lugar "muy accidentado".