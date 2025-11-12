12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Perú: un micro chocó con una camioneta, cayó al vacío y murieron al menos 37 personas

El autobús, con destino a la ciudad de Arequipa, se despistó de la ruta al impactar con un automóvil. Al menos 25 personas resultaron heridas, aunque aclararon que la cantidad de muertos podría aumentar. El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia.

Por
Tragedia en Perú: un micro chocó con una camioneta, cayó al vacío y murieron al menos 37 personas

Durante la madrugada del miércoles, un micro de la empresa Llamosas chocó con una Toyota Hilux, cayó al vacío y murieron 37 personas en Perú. Además, los servicios de emergencia detallaron que 25 personas resultaron heridas. El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia.

Según la denuncia, empresarios pagaban hasta 100 mil euros por un fin de semana de matanza brutal en Bosnia.
Te puede interesar:

Safaris humanos: denuncian que millonarios pagaban por matar civiles inocentes

Un accidente fatal ocurrió en la ruta Panamericana Sur, en el sector de Ocoña en la provincia de Camaná, según medios locales, el micro con destino a la ciudad de Arequipa se descarriló después de chocar con una camioneta, todavía en causas que se desconocen.

El gerente regional de salud de Arequipa en diálogo con RPP informó que "lamentablemente, hasta el momento, se han confirmado 36 fallecidos en el lugar y un fallecido en el centro de salud de Ocoña. Es probable que ya sea la cifra definitiva".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dardo_noticias/status/1988636908772028786&partner=&hide_thread=false

También explicaron que se encuentran tres menores de edad entre los 25 heridos. El alcalde de Ocoña también explicó que el lugar del accidente tiene señalización, "tiene su baranda, tiene su señalización. Pero a veces, por el peso, la excesiva velocidad, por un poco también la imprudencia, a veces llega a pasar estos accidentes y, lamentablemente, es lo que ha pasado; y lo que ha podido ocurrir hoy en la madrugada", aunque es un lugar "muy accidentado".

Noticias relacionadas

 El plan de paz establecía que todas las operaciones militares se suspenderán

Israel destruyó más de 1.500 edificios en Gaza desde que comenzó el acuerdo de paz con Hamás

Ekrem Imamoglu fue electo alcalde de Estambul en 2019 y es el principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Quién es el político turco al que podrían condenar a más de 2.300 años de prisión

La alerta se emitió a partir de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe. 

Venezuela elevó sus alertas militares ante la llegada al Caribe del portaaviones más poderoso de Estados Unidos

La fiscalía brasileña pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

La fiscalía de Brasil pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

Desde el entorno de Andrés Iniesta negaron las acusaciones.

Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta por estafas superiores a los u$s600 mil

Se realizó un megaoperativo contra el narcotráfico en Brasil.

Masacre en Río de Janeiro: revelan que ninguna víctima figuraba entre los más buscados

Rating Cero

La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.
play

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Mala influencer no relata una historia real, pero toma elementos reconocibles del mundo digital y del mercado ilegal. La producción explora cómo el auge de las redes sociales facilita la promoción de productos falsificados y cómo la presión económica empuja a ciertas personas hacia decisiones extremas.
play

Mala influencer es la serie africana que está entre lo más visto de Netflix: de qué se trata

Su fragancia se caracteriza por una armonía entre lo floral y lo cítrico.

Este es el perfume favorito de Jennifer Lawrence: cuánto sale en Argentina

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa.
play

Tú siempre estuviste ahí: de qué se trata el k-drama que es de lo más visto en Netflix

Thiago Medina mostró su cambio físico. 

Thiago Medina sorprendió al mostrar su cambio físico tras el accidente

Dove Cameron utilizó la camiseta de Boca en el show de Damiano David.

Fanática de Boca: Dove Cameron asistió al show de Damiano David con la camiseta del Xeneize

últimas noticias

play

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasil"

Hace 27 minutos
Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Hace 36 minutos
play
La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Hace 42 minutos
play

La jueza Makintach habló con Gianinna Maradona: "Me llamó muy angustiada"

Hace 50 minutos
El Black Friday será del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Qué viernes de noviembre es el Black Friday 2025

Hace 1 hora