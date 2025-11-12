Tragedia en Perú: un micro chocó con una camioneta, cayó al vacío y murieron al menos 37 personas El autobús, con destino a la ciudad de Arequipa, se despistó de la ruta al impactar con un automóvil. Al menos 25 personas resultaron heridas, aunque aclararon que la cantidad de muertos podría aumentar. El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia. Por







Durante la madrugada del miércoles, un micro de la empresa Llamosas chocó con una Toyota Hilux, cayó al vacío y murieron 37 personas en Perú. Además, los servicios de emergencia detallaron que 25 personas resultaron heridas. El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia.

Un accidente fatal ocurrió en la ruta Panamericana Sur, en el sector de Ocoña en la provincia de Camaná, según medios locales, el micro con destino a la ciudad de Arequipa se descarriló después de chocar con una camioneta, todavía en causas que se desconocen.

El gerente regional de salud de Arequipa en diálogo con RPP informó que "lamentablemente, hasta el momento, se han confirmado 36 fallecidos en el lugar y un fallecido en el centro de salud de Ocoña. Es probable que ya sea la cifra definitiva".