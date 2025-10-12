12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial y advierte respuesta

El Ministerio de Comercio chino responsabilizó a Washington por la nueva escalada de tensiones y defendió sus restricciones a la exportación de tierras raras como una “defensa pasiva”.

Por
China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial y advierte respuesta

China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial y advierte respuesta

Xinhua

El Ministerio de Comercio de China acusó este domingo a Estados Unidos de “hacer descarrilar” el diálogo comercial bilateral y advirtió que las amenazas de Washington “no son la forma correcta de relacionarse con China”.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.
Te puede interesar:

Peter Lamelas celebró la reunión entre Milei y Trump: "Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades"

En un comunicado oficial, un portavoz de la cartera aseguró que las “contramedidas” anunciadas por Pekín, entre las que se incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos vinculados a su procesamiento, son “actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas”.

“Esperamos que Estados Unidos reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas”, señaló el vocero, quien advirtió que si Washington insiste “en el camino erróneo”, Pekín adoptará “medidas resueltas” para protegerse.

Las declaraciones respondieron directamente a la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 100% a los productos chinos y aumentar los controles sobre la exportación de tecnología. “No queremos una guerra comercial, pero tampoco la tememos”, recalcó el portavoz.

China también acusó a Estados Unidos de abusar del concepto de “seguridad nacional” para aplicar controles de exportación discriminatorios, especialmente en el sector de los semiconductores y la tecnología avanzada. Según Pekín, desde la última ronda de negociaciones bilaterales en Madrid, en septiembre, Washington aprobó nuevas medidas restrictivas, ampliando su lista de exportaciones controladas a más de 3.000 productos, frente a los 900 que mantiene China.

El conflicto reaviva la tensión entre ambas potencias, que habían mostrado señales de distensión tras cuatro rondas de diálogo en los últimos meses. La escalada pone ahora en duda una eventual reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, prevista para la cumbre de la APEC, que se celebrará a fines de octubre en Corea del Sur.

El 18 de septiembre, ambos líderes habían mantenido una conversación telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para que TikTok continuara operando en Estados Unidos y se comprometieron a verse en dicho foro. Sin embargo, un día después de que China anunciara las nuevas restricciones sobre tierras raras, Trump descartó públicamente ese encuentro.

Pese a la tensión, el mandatario estadounidense intentó suavizar el tono este domingo con un mensaje conciliador en su red Truth Social: “No se preocupen por China, todo estará bien. El presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. Queremos ayudar, no perjudicar”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Barron Trump convenció a su padre de invertir en criptoactivos.

Barron Trump ya es más rico que su madre, Melania: cómo hizo una fortuna en criptomonedas

El piloto tenía otros 3 helicópteros que venían para el evento Cars n Copters 2025 en Huntington Beach, California.

Video: impactante caída de un helicóptero tras perder el control en California

El presidente Javier Mieli, durante su acto en el Movistar Arena.

Pese a los idas y vueltas, las denuncias de corrupción y la crisis, Milei nunca pierde el rumbo

play

Bombazo en Indomables: Antonio Aracre habló de un "nuevo plan de convertibilidad" tras el salvataje de Estados Unidos

Fulop planea vivir cerca de la pareja cuando se conviertan en padres.

La decisión de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini: "Me voy..."

Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.
play

De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

Rating Cero

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

La reconocida cantante y su ex pareja fueron vistos en una alfombra roja tras su separación

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos juntos por primera vez después de su divorcio: cuál fue el motivo

Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta.
play

La nueva brigada es la serie de mujeres policías que llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cuál es la trama

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales 
play

Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

Palito Ortega durante un recital en el Luna Park 

Preocupación por la salud de Palito Ortega: debió suspender su show en Paraná

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

últimas noticias

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

Hace 19 minutos
China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial y advierte respuesta

China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial y advierte respuesta

Hace 24 minutos
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Netanyahu, antes de la liberación de los rehenes: "Tenemos que dejar de lado los desacuerdos"

Hace 30 minutos
El logo de Varones Unidos: Regnum tuum significa tu reino en latín.

"Varones Unidos", el grupo antifeminista uruguayo en el que militaba Pablo Laurta

Hace 42 minutos
Fin de la huida: así detuvieron a Pablo Laurta, el hombre acusado de doble femicidio que escapó con su hijo

Fin de la huida: así detuvieron a Pablo Laurta, el hombre acusado de doble femicidio que escapó con su hijo

Hace 1 hora