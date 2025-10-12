12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 13 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 13 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 12 de octubre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Sentirán que las cosas cambian en las relaciones de pareja saliendo del plano inarmónico. Persuadir la constante de querer estar en paz. Renovación.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Escucharán palabras innecesarias. Aprender a no sintonizar las agresiones es la opción para poder tener una vida tranquila. Liberación.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Salen de situación emocional que les hacía sentir angustia. Nuevos puntos de vista con miradas coloridas en esperanzas que se renuevan.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Defienden su postura y sus razones en el plano familiar. Pensar siempre en el bien común más allá del egoísmo. Sábado sensible a la vez prometedor.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Ambiente cálido en este sábado que les trae reuniones sociales o citas. Ánimos positivos que aprovecharán para pasar un día bello y prometedor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No caigan en poner miradas negativas sobre las situaciones de vida. Depende de nosotros mismos poder estar bien. Cambios.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos hay aires de amor en su alrededor. Romanticismo y compenetración que les augura felicidad. Todo está dado para bien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Toman la delantera en asunto familiar poniendo en equilibrio los ánimos. Charlas y encuentros con amigos dándoles un lunes pleno.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Lunes con propuestas que deberán analizar y sacar conclusiones. Determinación en el plano afectivo. No duden.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Cabritas revisen sus dichos explicando que no fueron malintencionados. Compromisos sociales que los distenderán. Armonía en el hogar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Cierta irritabilidad que tendrían que sacar y cambiar por alegrías. Salgan a caminar, a pasear, a hacer cosas que los distiendan.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Proyección nueva en el ámbito laboral. Buscan mayor estabilidad con vistas al futuro. Posibilidad. El amor con algo de distancia, conversen, conecten.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 11 de octubre

Mercurio entra en Escorpio y hay signos que dicen todo sin filtros.

Mercurio entra en Escorpio: qué signos dicen todo sin filtro

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 10 de octubre

Octubre se presenta como una etapa de cambios profundos, ideal para revisar vínculos, proyectos y metas personales.

Cuál es la predicción signo por signo de Niño Prodigio para octubre 2025

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre

Rating Cero

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López.

Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

La reconocida cantante y su ex pareja fueron vistos en una alfombra roja tras su separación

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos juntos por primera vez después de su divorcio: cuál fue el motivo

últimas noticias

El hecho se produjo en la ruta 34.

Insólito: una tormenta de tierra generó un choque múltiple en una ruta de Santa Fe

Hace 20 minutos
Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

Hace 22 minutos
¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Hace 54 minutos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

"La guerra ha terminado", aseguró Donald Trump antes de su llegada a Israel

Hace 58 minutos
El desafiante mensaje de Nicolás Maduro tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El desafiante mensaje de Nicolás Maduro tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Hace 1 hora