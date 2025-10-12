Horóscopo de hoy, lunes 13 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 13 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

Horóscopo de hoy, domingo 12 de octubre

(21 de marzo al 20 de abril)

Sentirán que las cosas cambian en las relaciones de pareja saliendo del plano inarmónico. Persuadir la constante de querer estar en paz. Renovación.

(21 de abril al 21 de mayo)

Escucharán palabras innecesarias. Aprender a no sintonizar las agresiones es la opción para poder tener una vida tranquila. Liberación.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Salen de situación emocional que les hacía sentir angustia. Nuevos puntos de vista con miradas coloridas en esperanzas que se renuevan.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Defienden su postura y sus razones en el plano familiar. Pensar siempre en el bien común más allá del egoísmo. Sábado sensible a la vez prometedor.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Ambiente cálido en este sábado que les trae reuniones sociales o citas. Ánimos positivos que aprovecharán para pasar un día bello y prometedor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No caigan en poner miradas negativas sobre las situaciones de vida. Depende de nosotros mismos poder estar bien. Cambios.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos hay aires de amor en su alrededor. Romanticismo y compenetración que les augura felicidad. Todo está dado para bien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Toman la delantera en asunto familiar poniendo en equilibrio los ánimos. Charlas y encuentros con amigos dándoles un lunes pleno.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Lunes con propuestas que deberán analizar y sacar conclusiones. Determinación en el plano afectivo. No duden.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Cabritas revisen sus dichos explicando que no fueron malintencionados. Compromisos sociales que los distenderán. Armonía en el hogar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Cierta irritabilidad que tendrían que sacar y cambiar por alegrías. Salgan a caminar, a pasear, a hacer cosas que los distiendan.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Proyección nueva en el ámbito laboral. Buscan mayor estabilidad con vistas al futuro. Posibilidad. El amor con algo de distancia, conversen, conecten.