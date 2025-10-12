Acuerdo de Paz Hamas-Israel: expectativa por la inminente liberación de los rehenes en Gaza

La primera tanda de rehenes será liberada a las 8 de la mañana.

Pasaron 736 días desde que el 7 de octubre de 2023 un grupo de terroristas de Hamas atacó la zona sur de Israel, matando a 1.200 personas, hiriendo a más de 4.000 y secuestrando a otras 251.

Del total de secuestrados, quedan 48 rehenes que van a ser liberados en las próximas horas, de los cuales 20 están con vida y tres de ellos son argentinos: los hermanos Ariel y David Cunio y Eitan Horn.

Una multitud colmó la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, en la vigilia de la liberación de los secuestrados, el momento más esperado, en el que las familias podrán reencontrarse con sus seres queridos.

Desde allí, el periodista de C5N Gabriel Michi informó que "la primera entrega sería a las 8 de la mañana" y se realizará "desde tres sectores distintos de la Franja de Gaza".

"Los rehenes serán entregados a la Cruz Roja, que los llevará hasta la frontera y luego, desde ahí, el Ejército israelí los llevará a los respectivos hospitales en Israel", precisó Michi desde Tel Aviv.