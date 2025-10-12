Video: impactante caída de un helicóptero tras perder el control en California La aeronave comenzó a girar sobre sí misma y se estrelló contra las palmeras de un estacionamiento en Huntington Beach, a 60 kilómetros al sur de Los Ángeles. Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas de urgencia al hospital. Por







El piloto tenía otros 3 helicópteros que venían para el evento Cars n Copters 2025 en Huntington Beach, California. X @joshuahuang_07

Un helicóptero perdió el control y se estrelló en Huntington Beach, una concurrida playa unos 60 kilómetros al sur de Los Ángeles, en el estado norteamericano de California. Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas de urgencia al hospital.

El impactante hecho ocurrió pasadas las 14 del sábado, hora local, cerca de un estacionamiento junto a la autopista Pacific Coast Highway.

El helicóptero mantenía un curso normal hasta que, al pasar cerca de un edificio de departamentos, comenzó a girar sobre sí mismo y terminó estrellándose contra las palmeras del exterior de la construcción. La cola se desprendió en el accidente, y el resto de la aeronave quedó encajada entre la escalera del edificio y unas palmeras horas después del impacto.

Dos personas a bordo fueron rescatadas de los restos y salvadas, mientras que tres peatones que se encontraban cerca también resultaron heridos. Los cinco fueron trasladados al hospital, aunque se desconoce su estado de salud.

