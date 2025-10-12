12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: impactante caída de un helicóptero tras perder el control en California

La aeronave comenzó a girar sobre sí misma y se estrelló contra las palmeras de un estacionamiento en Huntington Beach, a 60 kilómetros al sur de Los Ángeles. Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas de urgencia al hospital.

Por
El piloto tenía otros 3 helicópteros que venían para el evento Cars n Copters 2025 en Huntington Beach

El piloto tenía otros 3 helicópteros que venían para el evento Cars n Copters 2025 en Huntington Beach, California.

X @joshuahuang_07

Un helicóptero perdió el control y se estrelló en Huntington Beach, una concurrida playa unos 60 kilómetros al sur de Los Ángeles, en el estado norteamericano de California. Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas de urgencia al hospital.

El presidente Javier Mieli, durante su acto en el Movistar Arena.
Te puede interesar:

Pese a los idas y vueltas, las denuncias de corrupción y la crisis, Milei nunca pierde el rumbo

El impactante hecho ocurrió pasadas las 14 del sábado, hora local, cerca de un estacionamiento junto a la autopista Pacific Coast Highway.

El helicóptero mantenía un curso normal hasta que, al pasar cerca de un edificio de departamentos, comenzó a girar sobre sí mismo y terminó estrellándose contra las palmeras del exterior de la construcción. La cola se desprendió en el accidente, y el resto de la aeronave quedó encajada entre la escalera del edificio y unas palmeras horas después del impacto.

Dos personas a bordo fueron rescatadas de los restos y salvadas, mientras que tres peatones que se encontraban cerca también resultaron heridos. Los cinco fueron trasladados al hospital, aunque se desconoce su estado de salud.

Video: la impresionante caída de un helicóptero que causó cinco heridos en California

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Bombazo en Indomables: Antonio Aracre habló de un "nuevo plan de convertibilidad" tras el salvataje de Estados Unidos

Fulop planea vivir cerca de la pareja cuando se conviertan en padres.

La decisión de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini: "Me voy..."

Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.
play

De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

La actriz estadounidense Diane Keaton.
play

La actriz Diane Keaton, ícono del cine, falleció a los 79 años

La Albiceleste le brindó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo.

Video: el emotivo minuto de silencio de la Selección argentina por Miguel Ángel Russo

Lo Celso grita con alma y vida el único gol del partido.
play

Sin Messi, la Selección argentina cumplió y superó a Venezuela por 1-0 en Miami

Rating Cero

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.
play

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

últimas noticias

La configuración es reversible y ofrece mayor control sobre la información personal.

Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

Hace 11 minutos
Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Hace 22 minutos
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Hace 31 minutos
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

Hace 43 minutos
play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

Hace 47 minutos