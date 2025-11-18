18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei respaldó a José Antonio Kast, tras entrar al balotaje en Chile: "La libertad de América avanza"

El mandatario se comunicó con el candidato presidencial del Partido Republicano, quien obtuvo el 23,94% de votos en la primera vuelta de los comicios nacionales. El 14 de diciembre se enfrentará con Jeannette Jara.

Por
Kast se comunicó con Milei tras ingresar al balotaje en Chile. 

Kast se comunicó con Milei tras ingresar al balotaje en Chile. 

El presidente Javier Milei lanzó un fuerte respaldo en redes sociales a José Antonio Kast, candidato a mandatario de Chile por el Partido Republicano que el domingo ingresó al balotaje, y el 14 de diciembre definirá con Jeannette Jara, del Partido Comunista, la primera magistratura del país trasandino.

Te puede interesar:

La Comisión Investigadora $LIBRA advierte que "los hechos son compatibles con una estafa"

"La Libertad de América Avanza", respondió Milei a un posteo de Kast en X donde reveló que lo llamó y mantuvo una "muy buena conversación" donde coincidieron "en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico".

El candidato chileno ya había recibido la felicitación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en la misma red social aseguró que de cara al 14 de diciembre, "a empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!".

El tuit de Luis Caputo tras las elecciones de Chile

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1990362143401861223&partner=&hide_thread=false

Quién es José Antonio Kast

Kast es hijo de Michael Kast, un alemán que emigró a Chile a finales de los años '40 y un acérrimo militante de la Wehrmacht, una de las fuerzas de seguridad del nazismo creada para la represión interna en las fronteras germanas. En el país sudamericano, tuvo diez hijos, entre ellos a Miguel: 18 años mayor que su hermano, el actual candidato presidencial, quien también se dedicó a la política. Entre 1978 y 1982 fue ministro del dictador Augusto Pinochet: los primeros dos años se dedicó a la cartera de Planificación Nacional y luego pasó a Trabajo y Previsión.

El actual candidato presidencial Kast por el Partido Republicano no solo que propone una agenda conservadora tanto en materia de economía, como seguridad. Además, es un reivindicador de la dictadura pinochetista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei volverá a encontrarse con Trump en Estados Unidos.

Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Milei brindó una entrevista en Neura.

Milei, sobre la eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras de delincuentes"

Spagnuolo y Calvete comprometidos en la causa de coimas en Discapacidad.
play

Causa ANDIS: los nuevos audios de Calvete que comprometen a Spagnuolo

El fiscal Picardi llamó a declarar a 15 personas por la causa ANDIS.

Escándalo de coimas en ANDIS: quiénes son los 14 citados a declarar en la causa

Rating Cero

Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

El futbolista mantiene un litigio con la conductora por la patria potestad de las menores.

Tras desafiar a la Justicia en lo de Susana Giménez, Wanda Nara debe pagar la primer multa millonaria

No me siento famoso, hay gente que me reconoce nomás, confiesa.

Nuketo, el pibe que convirtió las carencias del barrio en un hit viral

El periodista y la joven se mostraron muy juntos y sonrientes entre la multitud de fanáticos.

¡Ya no se ocultan! Matías Martin, con nueva novia en el show de Oasis: la foto que confirma todo

La miniserie española se estrenó el 14 de Noviembre en Netflix. 
play

Está en Netflix y es una serie con una historia realmente conmovedora: te toca el corazón

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia
play

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es tendencia en Netflix

últimas noticias

La Ciudad colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

El Gobierno porteño colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

Hace 26 minutos
Nicolás Maduro y Donald Trump.

Nicolás Maduro afirmó estar dispuesto a dialogar "cara a cara" con Estados Unidos

Hace 31 minutos
Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

Hace 46 minutos
El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

Hace 50 minutos
Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

Hace 1 hora