Javier Milei respaldó a José Antonio Kast, tras entrar al balotaje en Chile: "La libertad de América avanza" El mandatario se comunicó con el candidato presidencial del Partido Republicano, quien obtuvo el 23,94% de votos en la primera vuelta de los comicios nacionales. El 14 de diciembre se enfrentará con Jeannette Jara.







Kast se comunicó con Milei tras ingresar al balotaje en Chile.

El presidente Javier Milei lanzó un fuerte respaldo en redes sociales a José Antonio Kast, candidato a mandatario de Chile por el Partido Republicano que el domingo ingresó al balotaje, y el 14 de diciembre definirá con Jeannette Jara, del Partido Comunista, la primera magistratura del país trasandino.

"La Libertad de América Avanza", respondió Milei a un posteo de Kast en X donde reveló que lo llamó y mantuvo una "muy buena conversación" donde coincidieron "en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico".

El candidato chileno ya había recibido la felicitación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en la misma red social aseguró que de cara al 14 de diciembre, "a empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!".

Felicitaciones @joseantoniokast por un gran resultado electoral.

A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región! — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2025

A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región! https://t.co/Z5kwRQLl6e — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2025 Quién es José Antonio Kast Kast es hijo de Michael Kast, un alemán que emigró a Chile a finales de los años '40 y un acérrimo militante de la Wehrmacht, una de las fuerzas de seguridad del nazismo creada para la represión interna en las fronteras germanas. En el país sudamericano, tuvo diez hijos, entre ellos a Miguel: 18 años mayor que su hermano, el actual candidato presidencial, quien también se dedicó a la política. Entre 1978 y 1982 fue ministro del dictador Augusto Pinochet: los primeros dos años se dedicó a la cartera de Planificación Nacional y luego pasó a Trabajo y Previsión.

El actual candidato presidencial Kast por el Partido Republicano no solo que propone una agenda conservadora tanto en materia de economía, como seguridad. Además, es un reivindicador de la dictadura pinochetista.