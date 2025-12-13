Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero para la final con Racing El club informó que, producto de la colisión, tres personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas por precaución. El partido es a las 21 en el estadio Madre de Ciudades. Por + Seguir en







Así quedó uno de los micros de Estudiantes.

Tres micros que partieron desde La Plata el viernes por la noche rumbo a Santiago del Estero, donde Estudiantes disputará la final del Torneo Clausura frente a Racing, chocaron entre sí durante el viaje. El hecho ocurrió sobre la Ruta 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís, y dejó como saldo algunos hinchas con heridas leves.

El siniestro se registró alrededor de las 2 de la madrugada y fue confirmado por Estudiantes a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Allí se informó que “se produjo un accidente vial que involucró a tres micros que trasladaban hinchas, los cuales colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís, cerca de San Antonio de Areco”.

Como consecuencia del choque, tres personas resultaron con lesiones leves y, por precaución, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para ser monitoreadas. Desde la institución aclararon que el resto de los pasajeros se encuentra en buen estado de salud y no sufrió heridas, aunque uno de choferes sufrió un corte en uno de sus brazos.

Las primeras imágenes y testimonios indicarían que se trató de un choque por alcance, cuando una de las unidades frenó y el micro que circulaba detrás no logró detenerse a tiempo.

Cerca de las 3 de la madrugada los micros sustitutos ya se encontraban en el lugar del accidente, a la espera del regreso de los lesionados para retomar el viaje hacia Santiago del Estero, según informó 0221.