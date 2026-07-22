22 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Advierten que Israel podría usar cocodrilos para evitar fugas de una cárcel donde están presos de Hamás

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, impulsa un plan piloto en la prisión de Ketziot tras la reclasificación legal de la especie para fines de custodia física.

Por
El polémico plan que copia el Alligator Alcatraz que mandó a construir Donald Trump en Estados Unidos.

El polémico plan que copia el Alligator Alcatraz que mandó a construir Donald Trump en Estados Unidos.

Medios israelíes informaron que este miércoles comenzaron las obras de excavación para la construcción de un foso de 170 metros que alojará cocodrilos en el presidio de Ketziot, en el sur del país, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar fugas de reclusos palestinos, incluidos miembros de Hamás. La iniciativa se puso en marcha tras la aprobación de una resolución ministerial que reclasificó a estos reptiles como "fauna criada en cautiverio" apta para uso en recintos penitenciarios.

Wenceslao Bunge Saravia, embajador argentino en España.
Te puede interesar:

El embajador argentino en España negó la campaña antiargentina y dijo que "no hubo agresiones"

El Ministerio de Seguridad Nacional destinó un presupuesto de alrededor de u$s7.000.000 para este proyecto que busca aliviar la carga de trabajo de los guardias penitenciarios. La ministra de Protección Ambiental, Idit Silman, habilitó el traspaso de la supervisión de los animales desde la Autoridad de Naturaleza y Parques hacia el Servicio Penitenciario de Israel.

Las obras se desarrollan alrededor de uno de los pabellones de máxima seguridad que alberga a detenidos capturados luego del ataque del 7 de octubre de 2023. La oficina del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir confirmó que la iniciativa cuenta con un plan integral que contempla la formación del personal penitenciario y los mecanismos de cuidado para los depredadores.

Desde el gobierno defendieron la efectividad de la medida como una herramienta de disuasión ante el hacinamiento carcelario. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo de forma oficial que "todo aquel que ha matado, cometido masacres, violado y se ha comportado como un animal merece que le vigile un animal como él".

Expertos jurídicos y ambientalistas cuestionan la eficacia del proyecto

La propuesta gubernamental generó un fuerte rechazo en la Autoridad de la Naturaleza y Parques de Israel, organismo que advirtió sobre la falta de fundamentos científicos o técnicos para el uso de estos depredadores en cárceles. La institución remarcó que "se supone que debemos proteger a estos animales, no que ellos nos protejan a nosotros".

A las objeciones biológicas se sumaron las alertas de especialistas en derecho sobre la fragilidad legal de la normativa aprobada. Varios analistas indicaron que la modificación reglamentaria implementada por el Poder Ejecutivo requeriría una ley específica debatida y sancionada por la Knéset.

Pese a los cuestionamientos por el riesgo de escapes y ataques hacia los propios guardias, las autoridades mantienen la ejecución del foso en el desierto. La ministra Silman justificó la decisión ministerial al señalar que la administración actual busca "hablar el lenguaje que entienden nuestros enemigos".

Noticias relacionadas

Zelenski aseguró que existieron contactos entre Kiev y Washington. 

Zelenski habló con enviados de Donald Trump en plena ofensiva rusa: "Se necesita la paz"

Daniel Siad de 69 años era el reclutador de Epstein y residía en Francia.

Caso Epstein: encontraron muerto a un hombre acusado de reclutar víctimas para el pederasta

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El barril de petróleo volvió a subir y Donald Trump amenazó con atacar puentes y centrales eléctricas en Irán

Nicolás Maduro, detenido en Nueva York.

Maduro volvió a presentarse ante los tribunales de Nueva York: el juicio iniciará en 2027

La Policía reprime a manifestantes en la protesta por la muerte de Abderrahim Fakir en Bolonia este lunes.

Protestas en Italia por la muerte de un marroquí detenido por la Policía: qué dijo Giorgia Meloni

Jasmine Crockett, diputada demócrata.

Una congresista estadounidense acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo"

Rating Cero

La mamá de Gaspi reapareció en las redes sociales con una publicación cargada de dolor.

El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi en Instagram: 'No te puedo olvidar'

La cantante jujeña hizo un fuerte descargo en sus redes 

Cazzu reflexionó sobre el racismo en Argentina y pidió frenar los discursos de odio: "Está pasando algo terrible"

El artista explicó que era la extaña escena.

La explicación de Robbie Williams tras el video de la sustancia blanca que cayó de su nariz: "Quiero disculparme"

La Rosalía brindará 4 shows en Argentina: serán el 1, 2, 4 y 6 de agosto.
play

De qué trata La Perla, la canción de Rosalía que quedó en el centro de la polémica

El rapero reafirmó su sentido de pertenencia con un mensaje que se volvió viral.

El emotivo "refugio" de Trueno en medio de su gira por Japón

Charlotte Caniggia contundente contra un participante.

Gran Hermano: Charlotte Caniggia recibió un comentario sobre su cuerpo y tomó una drástica decisión

últimas noticias

play
Wenceslao Bunge Saravia, embajador argentino en España.

El embajador argentino en España negó la campaña antiargentina y dijo que "no hubo agresiones"

Hace 9 minutos
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia elogió a la Selección tras el Mundial: "Somos el equipo más ganador de la historia"

Hace 18 minutos
La mamá de Gaspi reapareció en las redes sociales con una publicación cargada de dolor.

El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi en Instagram: 'No te puedo olvidar'

Hace 21 minutos
Zelenski aseguró que existieron contactos entre Kiev y Washington. 

Zelenski habló con enviados de Donald Trump en plena ofensiva rusa: "Se necesita la paz"

Hace 22 minutos
La cantante jujeña hizo un fuerte descargo en sus redes 

Cazzu reflexionó sobre el racismo en Argentina y pidió frenar los discursos de odio: "Está pasando algo terrible"

Hace 40 minutos