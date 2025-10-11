11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

C5N en Tel Aviv: un multitudinario acto en la Plaza de los Secuestrados celebró el alto el fuego en Gaza

Gran expectativa en Israel por el regreso de los 20 rehenes retenidos en Gaza por el grupo terrorista Hamás: participaron del acto Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Eliya Cohen y Romi Gonen, liberados en acuerdos previos.

Por
Decenas de miles de personas se hicieron presentes en la Plaza de los Secuestrados

Decenas de miles de personas se hicieron presentes en la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv.

Hamás mató a la novia de Roei, a una amiga de ellos y días después su madre se suicidó. 
Te puede interesar:

Israel: un sobreviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre se quitó la vida

Con C5N como testigo, el periodista Gabriel Michi brindó un panorama completo de la situación en medio de una cobertura especial tras el histórico acuerdo de paz: "El acto fue súper emotivo. Estuvieron hablando los familiares de los secuestrados, entre ellos se estuvo hablando Itzik Horn. Nosotros lo entrevistamos aquí cuando empezó todo este conflicto. Un argentino que tenía a sus dos hijos secuestrados, pero que por suerte en febrero pasado Iair Hor logró su libertad y ahora están esperando por Eitan Hor".

Además, agregó: "Los argentinos acá son multitud realmente. Hay más de 90.000 argentinos viviendo en Israel". La Plaza de los Secuestrados, donde se contó oficialmente más de 400.000 presentes, se encuentra cerca del Museo de Arte de Tel Aviv y del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel. Allí, los familiares de los rehenes se reúnen asiduamente en los últimos dos años exigiendo su liberación.

En ese mismo sentido, añadió: "Fue realmente impresionante porque aparte ahora a la convocatoria que se hace cada sábado, se sumó particularmente el tema de la novedad de la inminente liberación de las personas que están secuestradas. Recordemos que hay 48 secuestrados, 20 están con vida. De esos 23 argentinos, los hermanos David y Ariel Cunio y también Eitan Hor, son los tres argentinos con vida, y Leon Josef que está muerto, es otro argentino que también se está esperando la recuperación de su cuerpo".

Entre los asistentes se destacaron el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, junto con Jared Kushner y Ivanka Trump, quienes expresaron su apoyo a las familias de los secuestrados y elogiaron los esfuerzos diplomáticos que condujeron al cese de hostilidades.

Embed

Durante su intervención, Witkoff reconoció el trabajo del primer ministro Benjamin Netanyahu y del negociador jefe Ron Dermer, a quienes calificó como “hombres que han sacrificado mucho por este país”. Sin embargo, su discurso quedó interrumpido en varias ocasiones por abucheos al mencionar al mandatario israelí.

El enviado norteamericano aseguró que el regreso de los secuestrados está próximo: “Soñé con esta noche. Han llevado el peso de la esperanza sobre sus hombros y han demostrado que la paz no es debilidad, sino la mayor forma de fuerza. Van a volver a casa”, afirmó ante la multitud reunida en la Plaza de los Rehenes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Israel comenzó a trasladar a presos palestinos, de cara al canje de rehenes con Hamás

El regreso de miles de gazatíes tras la entrada en vigor de alto el fuego.

Las impactantes imágenes de los palestinos que regresan a Gaza tras el alto al fuego

play

Cobertura especial de C5N: histórico acuerdo de paz entre Hamás e Israel

El retorno de los desplazados es parte de la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

Fin de la guerra en Gaza: miles de palestinos volvieron a sus hogares

Entró en efecto el alto al fuego en Gaza.

Comenzó el alto al fuego en Gaza: Israel repliega sus tropas y Hamás liberará a los rehenes

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”, afirmó un comunicado del premier israelí.

El gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz para liberar a todos los rehenes en Gaza

Rating Cero

Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.
play

Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.
play

De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

La actriz estadounidense Diane Keaton.
play

La actriz Diane Keaton, ícono del cine, falleció a los 79 años

Richard Armitage y Hannah John-Kamen lideran un elenco que brilla en cada episodio.
play

Está en Netflix, es una serie súper corta y te mantiene atrapado cada segundo

Netflix busca revolucionar el género de las docuseries, mezclando realidad y ficción.
play

Está en Netflix y es una de las producciones más aterradoras del último tiempo

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

La serie canadiense que es furor en Netflix: tiene 8 capítulos y es espectacular

últimas noticias

play
La estrella de Hollywood murió a los 79 años en California, Estados Unidos.

De Annie Hall a El Padrino: 10 películas para recordar a Diane Keaton

Hace 7 minutos
Decenas de miles de personas se hicieron presentes en la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv.

C5N en Tel Aviv: un multitudinario acto en la Plaza de los Secuestrados celebró el alto el fuego en Gaza

Hace 17 minutos
play
Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.

Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Hace 31 minutos
play

Brutal pelea entre chicas a la salida de un boliche: "Pensé que la perdía para siempre", afirmó la mamá de una de las víctimas

Hace 1 hora
play
Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.

De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

Hace 1 hora