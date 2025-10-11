C5N en Tel Aviv: un multitudinario acto en la Plaza de los Secuestrados celebró el alto el fuego en Gaza Gran expectativa en Israel por el regreso de los 20 rehenes retenidos en Gaza por el grupo terrorista Hamás: participaron del acto Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Eliya Cohen y Romi Gonen, liberados en acuerdos previos. Por







Decenas de miles de personas se hicieron presentes en la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv.

Decenas de miles de israelíes se congregaron en la Plaza de los Secuestrados, en la ciudad de Tel Aviv, para celebrar el alto el fuego en Gaza tras el acuerdo entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo terrorista Hamás, que comprende la liberación de todos los rehenes retenidos en el enclave costero.

Con C5N como testigo, el periodista Gabriel Michi brindó un panorama completo de la situación en medio de una cobertura especial tras el histórico acuerdo de paz: "El acto fue súper emotivo. Estuvieron hablando los familiares de los secuestrados, entre ellos se estuvo hablando Itzik Horn. Nosotros lo entrevistamos aquí cuando empezó todo este conflicto. Un argentino que tenía a sus dos hijos secuestrados, pero que por suerte en febrero pasado Iair Hor logró su libertad y ahora están esperando por Eitan Hor".

Además, agregó: "Los argentinos acá son multitud realmente. Hay más de 90.000 argentinos viviendo en Israel". La Plaza de los Secuestrados, donde se contó oficialmente más de 400.000 presentes, se encuentra cerca del Museo de Arte de Tel Aviv y del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel. Allí, los familiares de los rehenes se reúnen asiduamente en los últimos dos años exigiendo su liberación.

En ese mismo sentido, añadió: "Fue realmente impresionante porque aparte ahora a la convocatoria que se hace cada sábado, se sumó particularmente el tema de la novedad de la inminente liberación de las personas que están secuestradas. Recordemos que hay 48 secuestrados, 20 están con vida. De esos 23 argentinos, los hermanos David y Ariel Cunio y también Eitan Hor, son los tres argentinos con vida, y Leon Josef que está muerto, es otro argentino que también se está esperando la recuperación de su cuerpo".

Entre los asistentes se destacaron el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, junto con Jared Kushner e Ivanka Trump, quienes expresaron su apoyo a las familias de los secuestrados y elogiaron los esfuerzos diplomáticos que condujeron al cese de hostilidades. Durante su intervención, Witkoff reconoció el trabajo del primer ministro Benjamin Netanyahu y del negociador jefe Ron Dermer, a quienes calificó como "hombres que han sacrificado mucho por este país". Sin embargo, su discurso quedó interrumpido en varias ocasiones por abucheos al mencionar al mandatario israelí. El enviado norteamericano aseguró que el regreso de los secuestrados está próximo: "Soñé con esta noche. Han llevado el peso de la esperanza sobre sus hombros y han demostrado que la paz no es debilidad, sino la mayor forma de fuerza. Van a volver a casa", afirmó ante la multitud reunida en la Plaza de los Rehenes.